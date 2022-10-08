Лабораторию МЧС из Ростовской области привлекли для оценки состояния Крымского моста

Испытательная пожарная лаборатория уже работает на месте происшествия Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лабораторию МЧС России по Ростовской области привлекли для оценки состояния Крымского моста. Об этом со ссылкой на пресс-службу федерального экстренного ведомства сообщает агентство РИА Новости.

- На месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом «Струна-П» для оценки повреждений конструкций моста, - говорится в официальном сообщении.

Напомним, рано утром 8 октября на проезжей части Крымского моста загорелся грузовой автомобиль, от него, по предварительным данным, пламя перешло на цистерны железнодорожного состава. После этого ЧП в Ростове-на-Дону отменили автобусные и железнодорожные рейсы в Крым.

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