В Ростовской области бизнесмен шесть лет избивал сына и морил его голодом

Подозреваемого заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Таганрога заподозрили в избиении и издевательствах над собственным сыном. Истязания продолжались на протяжении шести лет, сообщили в донском управлении следственного комитета России.

По версии следствия, с 2016 по сентябрь 2022 года 33-летний мужчина систематически избивал сына руками и различными предметами. Отец лишал ребенка необходимого питания, нарушал режим дня.

Сейчас мальчику 12 лет. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», мужчина воспитывал ребенка один — мать с семьей не жила. У таганрожца был небольшой бизнес по продаже овощей и фруктов. Заявление в полицию написала одна из родственников семьи. Почему об избиении столько лет никто не сообщал, пока неизвестно.

В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ребенок изъят из семьи, а в отношении органов профилактики началась проверка.

— Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка должностным лицам органов системы профилактики, — прокомментировали в следственном управлении.

Отметим, ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

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