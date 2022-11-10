Что известно о семье мальчика из Ростовской области, которого шесть лет истязал собственный отец

Ребенка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. Фото: Владислав КОМЯКОВ.
В Таганроге арестовали мужчину, которого подозревают в многолетнем истязании 12-летнего сына. Следователи считают, что с 2016 года задержанный жестоко избивал ребенка и морил его голодом. «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о семье мальчика и как преступление могло столько времени оставаться без внимания.
ОБУЧАЕТСЯ В НОВОЙ ШКОЛЕ С 18 ОКТЯБРЯ
По данным источника, Сашу воспитывал только отец Игорь (имена изменены - прим.ред.), мать с семьей не жила. 33-летний мужчина имел небольшой бизнес, занимался продажей овощей - финансовых проблем с содержанием ребенка у него не было.
Мальчика нельзя было назвать запуганным или даже просто нелюдимым. Ребенок был активным, участвовал во внешкольных мероприятиях, любил математику и увлекался спортом.
В школе утверждают, что не замечали странностей в поведении ребенка или синяков. Однако несколько недель назад подросток оказался в одном социальных учреждений области. Видимо, в это время до компетентных органов и дошла информация о насилии, которое происходило в семье.
- Заявление написала бабушка ребенка, причем по линии отца, - пояснил собеседник издания.
Ребенка закрепили за новой школой. Пока педагогам трудно оценить состояние ребенка.
- Мальчик у нас обучается всего неделю. Когда ребенка помещают в социальное учреждение, сначала в течение двух недель он находится в особых условиях, адаптируется. Только после этого он идет учиться, попадает в новый школьный коллектив.
Мальчик все также живет в приюте. Вопрос о его опекунстве пока не решен.
ОФИЦИАЛЬНО
В отношении отца возбудили уголовное дело по статье "Истязание". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.
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