После выходных в Ростове заметно похолодает. Фото: Константин Ходарев

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 12 — 13 ноября солнцем дончан не побалует. Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали, какими выдадутся последние относительно теплые выходные до похолодания.

В Ростове-на-Дону в субботу, 12 ноября, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В ночь на субботу и утром ожидаются туманы. Ветер западного направления будет дуть ночью со скоростью 4 — 9 метров в секунду, днем 6 — 11 метров в секунду с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2 — 4 градуса, днем — от +8 до +10.

В воскресенье, 13 ноября, также будет пасмурно. Ветер западный и северо-западный 6 — 11 метров в секунду, ночью с порывами до 12 — 14 метров в секунду, а днем — до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +4 — 6 градусов, днем — от +9 до +11.

По Ростовской области также будет облачно с прояснениями.

В субботу обойдется без существенных осадков. Ночью и утром местами ляжет туман. Ветер западного направления: 4 — 9 метров в секунду ночью и 6 — 11 днем, а местами с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +2 — 7, а при прояснениях опустятся до -1, днем ожидается +5 — 10, по югу — до +13 градусов.

В воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер западный и северо-западный 6 - 11 метров в секунду, местами порывы 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2 - 7, днем — от +8 до +13.

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