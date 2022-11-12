"Я был у последней черты": врачи спасли ростовчанина, у которого ритм сердца «зашкалил» за 200 ударов в минуту

Чтобы довести пациента до больницы, его пришлось ввести в медикаментозный сон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове врачам удалось спасти пациента с серьезным нарушением ритма сердца. Оно билось с темпом 200 ударов в минуту. Чтобы доставить пенсионера в больницу, медикам пришлось ввести его в медикаментозный сон.

- Я находился дома, когда вдруг почувствовал слабость, головокружение, - вспоминает 65-летний ростовчанин. - И сердце забилось так, что, казалось, будто вот-вот выскочит из груди. Жена сразу сказала, что сейчас вызовет скорую. Я засобирался. Думал, выйду на улицу встречать врачей. Но понял, что сделать этого уже не смогу, все поплыло перед глазами. Стало трудно дышать.

Сотрудники прибывшей через несколько минут реанимационной бригады скорой медицинской помощи подстанции № 6 ГБСМП Ростова-на-Дону зарегистрировали у пациента желудочковую тахикардию.

- Это нарушение ритма сердца, при котором очаг возбуждения, генерирующий электрические импульсы, находится в желудочках, - рассказала врач-реаниматолог Юрий Доценко. - Аномальные электрические сигналы заставляют сердце биться чаще, более 100 ударов в минуту.

По словам доктора, желудочковая тахикардия может представлять серьезную опасность, приводя к более тяжелому жизнеугрожающему состоянию – фибрилляции желудочков сердца, когда они как будто бы дрожат и перекачивают очень малое количество крови. Это самая распространенная причина развития внезапной сердечной смерти.

- После введения пациента в медикаментозный сон мы немедленно провели электроимпульсную терапию, - продолжила специалист. - В Городскую больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону мужчину доставили уже со стабильными показателями артериального давления и синусовым ритмом на ЭКГ.

А спустя время 65-летнего ростовчанина выписали домой.

- Я бесконечно благодарен спасавшей меня реанимационной бригаде и всему отделению кардиологии, - признался ростовчанин. - Врачи буквально спасли меня у последней черты!

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