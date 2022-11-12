В Ростове годовалый малыш перевернул на себя мультиварку с готовящимся обедом

Врачи оказали первую помощи и отвезли ребенка в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скорую Ростова поступил вызов к ребенку, который получил серьезные ожоги. Родные рассказали, что малыш, которому едва исполнился год и три месяца, обварился кипятком.

Оказалось, что мальчик случайно опрокинул на себя мультиварку, в которой готовился обед. Медики срочно выехали к маленькому пациенту. У ребенка констатировали обширный ожог.

- Была повреждена кожа головы, груди и рук, - рассказал врач подстанции скорой помощи № 2 ГБСМП Ростова-на-Дону Марат Шабаев. - Пришлось проводить мероприятия для профилактики шока, вводить обезболивающее и накладывать специальные противоожоговые повязки.

После этого малыша доставили в ближайшую больницу. Теперь ему предстоит длительное лечение.

На вызов приехала бригада скорой помощи № 201 в составе врача Марата Шабаева, медсестры Юлии Железняковой и водителя Андрея Шарлай. Фото: Татьяна ЛЫСЕНКО

К слову, не так давно врачи спасли ребенка, который проглотил игрушечную мышку. Медики сначала не могли в это поверить — фигурка была практически с ладонь взрослого человека.

- Однако диагностика подтвердила, что предмет длиной в шесть сантиметров и шириной в два действительно находилась в желудке пациента, - констатировали в больнице. - Потребовалось серьезное вмешательство, чтобы достать игрушку.

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