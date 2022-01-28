В Ростовской области восьмилетняя девочка проглотила иголку

Девочку госпитализировали с инородным телом в пищеводе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сальске Ростовской области восьмилетняя девочка попала в больницу, проглотив швейную иглу. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в сальской центральной районной больнице.

Девочка ковыряла острым предметом в зубах и нечаянно проглотила. Инородный предмет попал в пищевод, и девочку госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где ребенку оказали помощь.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

- Дети, в основном дошколята, часто глотают инородные предметы — монеты, мелкие игрушки, - рассказал заведующий хирургическим отделением сальской ЦРБ Роман Шматко.

Заведующий просил родителей по возможности внимательно следить за маленькими непоседами, а при подозрении, что в организм ребенка попало инородное тело, показать сына или дочку врачу.

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