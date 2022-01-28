Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 16:23

В Ростовской области восьмилетняя девочка проглотила иголку

Школьница решила воспользоваться опасным предметом вместо зубочистки
ТИХОНОВА Татьяна
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девочку госпитализировали с инородным телом в пищеводе

Девочку госпитализировали с инородным телом в пищеводе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сальске Ростовской области восьмилетняя девочка попала в больницу, проглотив швейную иглу. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в сальской центральной районной больнице.

Девочка ковыряла острым предметом в зубах и нечаянно проглотила. Инородный предмет попал в пищевод, и девочку госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где ребенку оказали помощь.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

- Дети, в основном дошколята, часто глотают инородные предметы — монеты, мелкие игрушки, - рассказал заведующий хирургическим отделением сальской ЦРБ Роман Шматко.

Заведующий просил родителей по возможности внимательно следить за маленькими непоседами, а при подозрении, что в организм ребенка попало инородное тело, показать сына или дочку врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские врачи спасли зрение школьнице, которая едва не выколола глаз шариковой ручкой

10-летняя ученица получила проникающее ранение, когда делала домашнее задание (подробнее)

0