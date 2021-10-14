Ростовские врачи спасли зрение школьнице, которая едва не выколола глаз шариковой ручкой

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна.

Ростовские медики спасли зрение десятилетней девочке, которая пострадала во время выполнении домашнего задания. Ребенок случайно травмировала глаз шариковой ручкой. В результате, на «скорой» ученицу доставили в больницу. У школьницы оказалось проникающее ранение глаза.

- Офтальмологи сделали все возможное, чтобы не допустить развития инфекции в результате попадания инородного предмета, спасли ребенку и глаз, и зрение, - рассказали «КП - Ростов-на-Дону» в ГБСМП Ростова.

Известно, что уже сейчас девочка чувствует себя хорошо. А мама ребенка тепло поблагодарила врачей за высокий профессионализм и чуткое отношение к маленькой пациентке. Девочка, к слову, очень прилежная ученица с «пятерками» и «четверками» в дневнике.

По словам медиков, такие травмы среди школьников - не редкость. В отделении офтальмологии больницы хорошо помнят случаи, когда приходилось оказывать подобную экстренную помощь и другим детям. Юные ростовчане увлеченно что-то писали или рисовали, и случайным взмахом руки, в которой держали карандаш или ручку, нечаянно наносили себе такие травмы.

Кроме того, этой осенью в отделение попала школьница, которая дома самостоятельно решила поставить химический опыт. Смешала определенные ингредиенты, и… он удался. Но, в результате с химическим ожогом глаз девочка была доставлена в больницу. К счастью, и в этом случае зрение юной пациентки было спасено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Крыса ткнула острым носом в глаз": врачи в Ростове спасли зрение школьнику

Медики диагностировали у мальчика проникающее ранение глаза с поражением роговицы (подробнее)

"Операция шла три часа": врачи спасли ростовчанина, которому шариковая ручка пронзила мозг

Чтобы осторожно извлечь ее, потребовалась целая команда специалистов (подробнее)