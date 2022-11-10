В Ростове ребенок проглотил игрушечную мышку длиной семь сантиметров

Врачи выполнили операцию с помощью эндоскопа. Фото: vk.com/logvinenko_rnd, Иван Макеев.

В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую игрушку. Юного пациента доставили в больницу № 20, врачи которой смогли изъять предмет без единого разреза.

Когда малыша доставили в медучреждение, родители сразу описали суть проблемы. Ребенок играл с игрушечной мышкой и проглотил ее. Медики сначала не могли в это поверить — фигурка была практически с ладонь взрослого человека. Однако диагностика подтвердила, что предмет длиной в шесть сантиметров и шириной в два действительно находилась в желудке пациента.

Поверхность фигурки была гладкой и скользкой, а потому достать ее было непросто. Однако врачи все равно решили провести щадящую операцию без разреза — с помощью эндоскопа. Процедура прошла успешно, игрушка не нанесла вреда организму малыша.

— Игрушку сложно было «захватить» с помощью оборудования. Однако операционная бригада справилась с этой задачей на «отлично»! Благодарю врачей за оперативность и профессионализм! — поздравил медиков глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее мы писали, как восьмилетняя девочка случайно проглотила швейную иглу. Позже врачи ЦГБ достали опасный предмет из пищевода ребенка.

С еще более странным случаем врачи больницы № 20 столкнулись летом. В желудке 45-летнего мужчины они обнаружили несколько ручек и фломастеров. Буквально за полчаса специалисты смогли с помощью гастроскопа достать все эти предметы.

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