Ростовчанин несколько месяцев проходил с ручками и фломастерами в желудке

В желудке 45-летнего мужчины нашли фломастеры и не только. Фото: страница Горздрава Ростова-на-Дону ВКонтакте

Ростовские врачи столкнулись с необычным пациентом и помогли ему выжить. 45-летний ростовчанин попал в больницу с острыми посторонними предметами в желудке. Об этом в «КП — Ростов-на-Дону» узнали в управлении здравоохранения донской столицы.

ОТПРАВЛЯЛИ ПОД СКАЛЬПЕЛЬ

Мы привыкли думать, что монетки и другую мелочевку могут проглотить разве что несмышленые дети. Недаром же крышки колпачков от фломастеров делают с дырками — чтобы не перекрывать доступ кислорода. Но тут 20-ю больницу поступил удивительный пациент — с шестью острыми предметами в желудке.

- 45-летний пациент обращался в несколько медицинских учреждений, и заключение медиков во всех было единогласным — необходима была полостная операция, - рассказали в горздраве.

Ростовчанин на операцию отважиться не захотел. И ходил с тремя фломастерами, шариковой ручкой, пастой для авторучки и какой-то лопаткой размером с тот же фломастер несколько месяцев.

В желудке 45-летнего мужчины нашли фломастеры и не только. Фото: страница Горздрава Ростова-на-Дону ВКонтакте

БЕЗ ЕДИНОГО РАЗРЕЗА

Но вечно это продлиться не могло. Когда состояние мужчины ухудшилось, его доставили на скорой в горбольницу. И нет, резать его не стали.

- Ювелирно, при помощи гастроскопа, у пациента эндоскопически, то есть без разрезов, извлекли инородные тела, - добавили в горздраве.

Операция продлилась всего 30 минут. Ее провел заведующий отделением интроскопии Игорь Шитиков. И уже через четыре дня ростовчанина выписали домой.

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ НАХОДЯТ ВРАЧИ

Посторонние предметы в желудке могут появиться по двум причинам. Одна из них — пикацизм — стремление проглотить несъедобные предметы. Если это, например, мел, можно проверить, достаточно ли минералов в организме, но также это может быть психиатрической проблемой.

Как рассказала «КП — Ростов-на-Дону» ранее врач-оториноларинголог Екатерина Пронькина, много предметов попадают в организм человека нечаянно. Если дети так исследуют мир, то подростки и взрослые могут допустить это по невнимательности. Чем-то водить у носа, например, разговаривая по телефону, и вдохнуть, когда отвлекутся.

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