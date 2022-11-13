В Ростове ветеринары спали кота, который почти ослеп из-за огнестрельного ранения

Животному потребовалась длительная реабилитация. Фото: клиника "Центр".

В Ростове ветеринары спасли кота с пулей в челюсти. Из-за серьезной травмы питомец по кличке Котик угасал на глазах: перестал двигаться и отказывался от еды. Специалисты рассказали «КП-Ростов-на-Дону», как смогли сохранить челюсть четвероногому и вернули его к жизни.

ПОСТУПИЛ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

После того как Котик оказался в клинике, ветеринары сделали рентгеновские снимки. Обе челюсти животного сломаны, а в верхней медики обнаружили пулю. Каким образом пушистый получил огнестрельное ранение, остается неизвестным.

Из-за серьезного повреждения животное частично потеряло зрение. Кроме того, ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Котик поступил в клинику в тяжелом состоянии. Фото: клиника "Центр".

— На момент поступления в клинику животное находилось в тяжёлом состоянии, поэтому в течении нескольких дней перед операцией находилось в отделении ОРИТ для стабилизации состояния, — рассказали в клинике «Центр».

После недолгой подготовки ветеринары решились на операцию. Им пришлось не только достать пулю, но и провести ювелирную работу — аккуратно соединить отломки челюсти, чтобы они правильно срослись. С помощью специальных проволоки и спиц медики зафиксировали переломы и установили в челюсти питательную трубку.

Котик поступил в клинику в тяжелом состоянии. Фото: клиника "Центр".

ВЕРНУЛСЯ К ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ

Животному предстоял длительный период реабилитации. Пациенту пришлось пройти курс антибиотиков, соблюдать диету и терпеть ежедневные обработки швов. Спустя месяц ветеринары убедились, что кости срослись, и убрали трубку — Котик стал возвращаться к привычному образу жизни.

— Вследствие таких серьёзных травм у котика, к сожалению, частично пропало зрение, но это не мешает ему полноценно жить. Он прекрасно адаптируется в квартире и радуется выздоровлению, — рассказали в клиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на удава напали крысы, которых ему принесли на обед

Грызуны искусали рептилию так, что ее пришлось оперировать. (Подробности)