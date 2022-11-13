Ученые из Ростова разработали флуоресцентные переключатели для электронной техники

Ростовские ученые изобрели молекулярную платформу для комбинации разных цветоэффектов. Фото: ЮФУ.

В Ростове-на-Дону ученые изобрели молекулярную платформу для комбинации разных цветоэффектов, которая в будущем станет основанием для проведения конструкторских разработок технологий в разных сферах.

Ведущий научный сотрудник лаборатории фотохимии ЮФУ Анатолий Чернышев рассказал, где может применяться новая разработка.

ТРАНЗИСТОРЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА

По словам ростовского химика, многие разработки в области медицины, химии, биологии и молекулярной электронике созданы на основе явлений, связанных с изменением цвета под внешним воздействием. Среди таких технологий - молекулярные переключатели и транзисторы, сенсоры и системы для молекулярной визуализации, системы записи, хранения и обработки оптической информации.

Но современные разработки требуют сочетания нескольких хромогенных свойств в одной молекуле. Поэтому ученые под руководством директора института, доктора химических наук, проректора по научной и исследовательской деятельности Анатолия Метелицы предложили систему, генерирующую каждый из существующих цветоэффектов в зависимости от типа воздействия и модификаций. Получается, что они срабатывают как пульт управления: что-то усиливают, а что-то подавляют. При этом решают конкретную задачу.

Разработку предложили ученые НИИ физической и органической химии. Фото: ЮФУ.

НОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Как отмечает Анатолий Чернышев, ему и его коллегам удалось разработать молекулярную систему, обладающую совокупностью хромогенных свойств.

- Их комбинация позволяет использовать ее в качестве флуоресцентных молекулярных переключателей, биполярных абсорбционных переключателей, фотодинамических хемосенсоров, — уточнил ростовский химик.

Именно благодаря тому, что изобретенная современная система имеет возможность структурной модификации, ее можно рассматривать в качестве новой платформы для создания молекул с необходимыми в практике свойствами.

Молекулярная система обладает совокупностью хромогенных свойств. Фото: ЮФУ.

ПРАКТИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ ЭФФЕКТ

По мнению научного сотрудника лаборатории, их разработка имеет значительный потенциал и может быть использована в широком спектре отраслей: в медицине, вычислительной технике и электронике.

Новая технология ростовчан была оценена и научным сообществом. Результаты их работы были опубликованы в журнале Dyes and Pigments.

Отметим, что исследования проводились в рамках проекта «Новые хромогенные свойства спиропиранов, обусловленные барохромным эффектом», поддержанного Российским научным фондом.

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