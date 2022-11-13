После установки мобильного приложения дончанин лишился более 700 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области появляются все больше и больше телефонных мошенников. И они не устают изобретать новые схемы для обмана местных жителей. Так, одной из жертв злоумышленников стал дончанин Дмитрий (имя изменено). Поддавшись на уговоры мошенников, мужчина потерял крупную часть своих сбережений. О произошедшем рассказали в региональном управлении МВД.

НАСТОЙЧИВЫЙ МОШЕННИК

В один из донских отделов полиции обратился местный житель и сообщил, что телефонные мошенники списали с его счета крупную сумму денег. Дмитрий рассказал правоохранителям, что на протяжении довольно долгого времени ему на телефон поступали звонки с неизвестного номера. Мужчина долгое время игнорировал их, но потом все-таки решил поднять трубку.

На том конце провода мужской голос представился сотрудником одного из банков. Он сообщил дончанину, что мошенники пытаются взломать личный кабинет его карты, и ему необходимо срочно обезопасить свои сбережения. Для этого злоумышленник предложил установить определенное приложение на мобильный телефон и зарегистрироваться в нем. Дмитрий, доверившись телефонному мошеннику, поспешил выполнить все его указания.

- Мужчина скачал приложение, установил и указал в нем свой номер телефона, после чего ему пришло смс-сообщение с кодом. Он внес код в окно, после этого с нескольких его банковских счетов было списано 725 тысяч рублей, - рассказали в полиции со слов потерпевшего.

Когда дончанин увидел СМС-сообщение о списании денежных средств, то понял, что его обманули. Вовремя соориентировавшись, он заблокировал карту, чтобы сохранить на ней хоть оставшиеся деньги и отправился полицию.

Сейчас в отношении телефонного мошенника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Полиция ведет поиски злоумышленника.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Сотрудники полиции напоминают дончанам, что для того, чтобы не оказаться на месте Дмитрия, нужно при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщать свои данные и данные данные об имеющихся картах и счетах.

Если же вам все-таки сообщили о проблемах со счетом, то следует незамедлительно перезвонить по официальному номеру банка и уточнить нужные сведения. Уже не раз отмечалось, что банки никогда самостоятельно не связываются с клиентами, чтобы сообщить подобную информацию.

Кроме того, не надо следовать никаким инструкциям звонящего, поскольку все операции для защиты карты банк производит самостоятельно. И наконец, нужно как можно быстрее завершить разговор. Дончанам следует запомнить, что в случае подозрительной активности банк просто блокирует карту и разблокировать ее может только владелец и только в отделении банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Таганрога лишился 400 тысяч после звонка телефонного мошенника.

Мужчине предложили заработать на покупке акций.