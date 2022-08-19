В Таганроге пожилой мужчина лишился сбережений после беседы с лже-брокером. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Таганроге мужчина лишился всех сбережений, желая заработать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился 51-летний мужчина и сообщил, что нашел в интернете объявление инвестиционной компании. Он перешел по ссылке и вписал туда все свои данные для связи. Позже ему позвонил мужчина и сказал, что он сотрудник брокерской компании. Он убедил таганрожца в том, что их ждет выгодное сотрудничество и предложил помощь в проведении инвестиций и получении дивидендов.

Мужчина доверился злоумышленнику и перечислил деньги на указанные им банковские счета. А затем обнаружил, что потерял таким образом более 270 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - отметили в полиции.

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Полиция уже ведет поиски злоумышленника.