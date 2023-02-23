Мать школьницы, «накачавшей» кошку наркотиками, попыталась искупить вину кормом для животных

Доподлинно никто точно не знает, где сейчас находится измученная кошка, и в каком онасостоянии.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Зоозащитница из Батайска Ростовской области Оксана Свиридова на днях опубликовала на своей странице в соцсети видеозапись. На кадрах - компания друзей-подростков пытается «накачать» кошку наркотиками. Ролик разлетелся по многим пабликам в сети и вызвал шквал негодования.
По словам батайской зоозащитницы, запись она сама увидела в аккаунте девушки, которую хорошо видно в ролике. После разразившегося скандала в соцсетях на видео обратили внимание и правоохранители. Ранее в МВД сообщили, что устанавливают личность неизвестной, опубликовавшей кадры.
История получила продолжение. По словам Оксаны, на днях ей позвонила женщина. По расстроенному голосу собеседницы зоозащитница поняла: видео достигло адресата — мамы главной героини той съемки. Она попросила прощения за дочь и предложила искупить вину.
- Женщина рассказала мне, что ее девочка очень хорошая, – рассказала корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" Оксана. – Просто у нее переходный возраст и она связалась с плохой компанией. Мать пообещала, что поговорит с дочерью, и что та больше никогда ничего подобного делать не будет. В качестве искупления вины женщина предложила зоозащитнице оплатить корм для животных.
При этом выяснилось, что кошка из видеоролика принадлежит не их семье, а кому-то из друзей. Однако женщина не знает, где сейчас находится животное и в каком оно состоянии.
- Кошачий корм не искупит всего того, что они сделали. Они теперь должны ездить в какой-нибудь приют и убирать там с утра до вечера, - считает зоощитница.
К слову, с точки зрения закона видео могут расценить и иначе. Участникам роликам грозят сразу две уголовные статьи «Жестокое обращение с животными» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Обе предусматривают лишение свободы на серьезные сроки.
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