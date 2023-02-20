В Ростове компания «накачивала» кота наркотиками и снимала на видео

Запись увидели и зооволонтеры Фото: Анна ПАШАГИНА

В городских пабликах Ростова распространилось видео, на котором группа молодых людей мучают кота. На кадрах несколько человек пытаются «накачать» животное наркотиками. Теперь правоохранители ищут девушку, которая, предположительно опубликовала ролик в соцсетях.

На видео кот изо всех сил пытается вырваться и убежать. Однако люди не дают ему уйти и продолжают издевательства. При этом герои записи комментируют происходящее, а никого из присутствующих сцена явно не смущает — слышно смех и шутки.

В кадр из всей компании попала только одна девушка. По предварительным данным, она же могла опубликовать видео в социальных сетях. Так или иначе, ролик распространился во многих городских пабликах. Главная реакция ростовчан — негодование. На молодых людей обрушился шквал негатива.

— Молодежь совсем уже обалдела! Разве можно так издеваться над животным? — пишут самые вежливые из пользователей.

Запись увидели и зооволонтеры. Директора приюта «Дядя Феникс» сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что собирается подать заявление в полицию на причастных к издевательствам кота. Правда правоохранители уже начали проверку.

— Сотрудники полиции устанавливают личность неизвестной, опубликовавшей в сети видеоролик, на котором она жестоко обращается с животным, а также употребляет запрещенные вещества. В случае подтверждения факта будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в донском управлении МВД.

Напомним, статья 245 «Жестокое обращение с животными» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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