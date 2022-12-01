«Ухмылялся после того, что натворил»: в Ростовской области мужчину признали виновным в убийстве семи щенков

За расправу над щенками осудили жителя Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Азова Ростовской области предстал перед судом за жестокое обращение с животными. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, злоумышленник учинил расправу над щенками в сентябре прошлого года.

МЕСТНЫЕ ЗАБОТИЛИСЬ О МАМЕ И МАЛЫШАХ

На заседании выступили свидетели – жильцы одной из многоэтажек. Они рассказали, что во дворе дома жила бездомная дворняжка. Она никому не мешала и не проявляла агрессии, а многие ее подкармливали. Позже у собаки появились щенята, и вместе с малышами она поселилась в норе под ступенями дома.

Люди не прогоняли семейство, а, напротив, заботились. Возле угла, где расположились хвостаты, регулярно появлялся корм.

Только Евгению (имя изменено – прим. ред.) животные не нравились. Суд установил, что мужчина убил их с особой жестокостью.

ОРУДИЕ УБИЙСТВА СМАСТЕРИЛ САМ

Злоумышленник вбил в палку десять железных гвоздей и этим самодельным орудием бил семерых щенков до тех пор, пока они не перестали скулить от боли и шевелиться. Малыши, по словам ветеринара, выступившего экспертом в суде, погибли мучительной смертью.

Мать малышей он тоже попытался ударить, но та убежала.

Вся расправа происходила на глазах у местных жителей, которые пытались остановить Евгения, но из этого ничего не вышло.

- Он лишь ухмыльнулся после того, что натворил, - скажет позже в зале суда один из свидетелей.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Очевидцы не стали спускать ситуацию на тормозах и написали заявление в правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

Сам злоумышленник до последнего настаивал на том, что не хотел убивать собак. С его слов, он просто шел мимо норы, когда оттуда послышался лай. Тогда, со слов азовчанина, он решил палкой с гвоздями просто прогнать собаку, поэтому и просунул самодельное орудие в лаз, где она находилась с щенками.

Суд пришел к выводу, что житель Азова виновен в жестокой расправе.

- Мужчину приговорили к исправительным работам на срок один год и четыре месяца. Также в пользу государства будет удержано пять процентов от заработной платы, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов.

Апелляционная инстанция оставила этот приговор без изменения, он уже вступил в законную силу.

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