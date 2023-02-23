«Навсегда в моем сердце»: В Ростовской области установили табличку в память об отце двоих детей, погибшем в зоне СВО

Олег отправился в зону СВО, когда его сыновьям было всего полтора года. Фото: Анастасия Орехова.

Офицер из Ростовской области Олег Орехов погиб в зоне спецоперации 2022 году. У военного остались жена, двое маленьких сыновей и родители. Олег отправился на СВО еще в прошлом феврале, а в августе близким сообщили, что он погиб при исполнении воинского долга. Его наградили орденом Мужества посмертно.

22 февраля в школе в хуторе Божковка установили мемориальную табличку в память об офицере. Об этом сообщила жена военного Анастасия.

— Ты наш герой! Люблю тебя! Ты навсегда в наших сердцах, — подписала женщина кадры с открытия.

По ее словам, отдать дань памяти Олегу и поддержать его близких пришли десятки односельчан. Все они хорошо знали офицера и его родителей: здесь военный родился и вырос, учился в Божковской средней школе.

Еще в юношеские годы мужчина мечтал о карьере военного. Он окончил Новосибирский военный институт, а после учебы попал по распределению в Чечню. После службы получил статус ветерана боевых действий. Через несколько лет встретил Анастасию, женился — у пары родились двое мальчиков-двойняшек. Когда детям было всего полтора года, Олег отправился в зону СВО.

— Мы все очень переживали. И я, и родители просили его уволиться, не уезжать. Но Олег сказал сразу, что дал присягу, что это его долг, — вспоминала Анастасия.

ЗАПУСТИЛА ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ В ПАМЯТЬ О МУЖЕ

Анастасия признавалась, что тяжело переживала гибель самого близкого человека. На какое-то время замкнулась в себе, часто плакала. Но потом решила, что будет жить ради детей. «Задача у меня непростая — вырастить детей такими же достойными людьми, каким был их отец,» — говорит она.

Воспитание сыновей полностью легло на плечи хрупкой Анастасии. Но несмотря на трудности, она решила во что бы то ни стало сохранить память о погибшем любимом. Девушка организовала в Ростовской области всероссийскую акцию «Жены героев». Она создала группу в социальных сетях, стала искать участниц и тех, кто может поддержать проект.

— Уже 35 женщин написали мне, что хотят присоединиться к акции. Нашли фотографа, который готов безвозмездно сделать портреты. Сама я тоже приму участие. Сфотографируюсь с нашими мальчиками, — говорит Анастасия.

Первая фотосессии участниц проекта «Жены героев» пройдет 5 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очень больно, но нужно жить»: Жена погибшего в СВО ростовского офицера запустила в память о нем всероссийскую акцию

Мать двоих детей в память о погибшем в спецоперации муже организует в Ростове фотопроект «Жены героев». (Подробности)