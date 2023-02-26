Старшеклассник из Волгодонска смоделировал космический буксир, который в разы мощнее разработок ученых

Десятиклассник Илья смоделировал инновационный космический буксир с 690 тысячами деталей. ФОТО: Из личного архива героя публикации

Какие только изобретения не придумывают донские школьники. Так, мы писали о семикласснице из Волгодонска, которая вдохновилась группой «Кино» и сделала из пластиковой бутылки радиоуправляемый «Москвич-2141», и о двух старшеклассниках, которые придумали, как бороться с большим мусорным пятном в Тихом океане. Все эти разработки можно легко увидеть и потрогать.

Но есть и другого рода изобретения, которые в реальном мире пока не существуют, но, несмотря на это, очень важны для науки.

СЛУЧАЙНО УСЛЫШАЛ О КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ И РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ

10-классник из Волгодонска Илья Жилин смоделировал на компьютере космический буксир, который в пять раз мощнее современных научных разработок.

За основу старшеклассник взял разрабатываемый учеными буксир «Зевс».

- Случайно увидел в Интернете, как ученые говорили о новейшем буксире «Зевс». Решил попробовать смоделировать похожую модель, - с горящими глазами рассказывает Илья о своей разработке. - При помощи этого буксира в будущем будет проходить освоение дальнего космоса.

Самым сложным стало моделирование элементов передней части корабля. ФОТО: Из личного архива героя публикации

В перспективе космический буксир «Зевс» сможет доставлять на Луну и планеты Солнечной системы грузы весом уже не в две тонны, как это делается сейчас, а в целых десять.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ КРОПОТЛИВОГО ТРУДА

Рационализатор внимательно изучил разработку своих будущих коллег и решил ее усовершенствовать. На это у него ушла не одна неделя. Почти месяц Илья каждый день после занятий в школе тратил на 3D-моделирование по 2 – 4 часа.

- Основу буксира оставил ту же, что и была. Там есть и четыре маршевых, и четыре маневренных двигателя. А их работу будет обеспечивать высокотемпературный газоохлаждаемый реактор на быстрых нейтронах, - пытается объяснить нашим читателям сложное просто Илья. - В качестве теплоносителя в буксире будет использоваться гелий-ксеноновая смесь. Это позволит вырабатывать большое количество энергии, которой будет достаточно для долгосрочной работы ионных двигателей. А это значит, что космический корабль сможет летать на дальние дистанции на огромной скорости. Например, до Юпитера он долетит за полтора года, когда нынешним кораблям на эту миссию потребуется куда больше времени.

Белые точки на фоне состоят из генерируемой текстуры, излучающей свет. ФОТО: Из личного архива героя публикации

Чтобы модель выглядела более правдоподобной, буксир состоит из 690 тысяч фигур - полигонов. По словам школьника, самым сложным оказалось моделирование элементов, которые находятся за решеткой в передней части модели. Нелегко пришлось и с созданием приборов на блоке управления кораблем. А еще Илья сделал для него звездное пространство, в котором создал 274 объекта.

ИЗУЧИЛ ГОРУ ИНФОРМАЦИИ О КОСМОСЕ

- На первый взгляд может показаться, что в 3D-моделировании корабля или буксира нет ничего сложного. Просто находишь информацию о строении систем космического корабля и делаешь по его подобию. Но именно к той модели, которая понравилась мне, я ничего не нашел. Ее просто не было ни в одном источнике, - добавил изобретатель.

Поэтому парню пришлось прочитать тонны информации об устройстве подобных летательных аппаратов. И только после этого переходить к 3D-моделированию в специальной программе Blender.

Школьник прочел "тонны" литературы по теме и за месяц создал модель более эффективного буксира, чем разрабатывают сегодня ученые. Фото: Личный архив героя публикации

Илья продумал все до мелочей. Кроме космического корабля он создал и особый фон.

- Он состоит из процедурно-генерируемой текстуры, в которой белые точки излучают свет, и благодаря этому они становятся похожи на звезды, - объясняет школьник.

Но на этом старшеклассник не собирается останавливаться. В его планах окончить школу и связать свою жизнь с компьютерным моделированием космических моделей.

- Меня всегда тянуло к техническим разработкам. Особенно вдохновляют перспективы освоения космоса. А 3D-моделирование поможет решить многие проблемы космонавтики - от конструкторских до бытовых, - считает юный изобретатель.

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