Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 14:00

Школьник из Волгодонска придумал робота, который упростит учителям проверку контрольных

Технический ум предлагает воспользоваться электронными блоками
ПОПОВА Екатерина
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
прежде чем робот стал проверять тесты, ушли месяцы на написание программы. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

прежде чем робот стал проверять тесты, ушли месяцы на написание программы. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

Это история про технаря с большим сердцем. Максим долго наблюдал за учителями, у которых вечно не хватает времени: подготовка к урокам, тетрадки с контрольными приходится нести домой, а за кучей отчетов света белого не видят. За каждым педагогом закреплено по пять классов, а в каждом - по 25 и больше человек на минуточку. Представьте, все написали контрольные или сдали самостоятельные работы. И всю эту писанину надо проверять. Вот старшеклассник и решил автоматизировать проверку работ, чтобы облегчить школьную жизнь и сделать учителей чуточку счастливее.

СОБРАЛ, ЗАПРОГРАММИРОВАЛ И НАПИСАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ

Максим Калиберда - ученик одиннадцатого класса из волгодонской школы № 22 занимается робототехникой уже шесть лет. Он стал думать, что же может сберечь драгоценное время учителей да и его время ожидания результатов сократит. Так в голову пришла идея с роботом.

Чудо техники представляет собой устройство, которое запрограммировано на проверку контрольных и самостоятельных. Робот сканирует бланки с готовыми ответами, проверяет, выставляет оценки и говорит количество неправильных ответов. А сделана дивная машина из обычного Lego-конструктора, в набор которого входят специальные сопрягательные детали и электронные блоки.

- Он собрал его, запрограммировал и написал методические рекомендации для учителей. Робот может проверять разного рода тесты - с одним вариантом ответа или же с несколькими, - объясняет о изобретении своего подопечного преподаватель фототехнического клуба Станции юных техников Александр Бильченко.

Создатель умной машинки занимается робототехникой уже шесть лет. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

Создатель умной машинки занимается робототехникой уже шесть лет. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

КАК РАБОТАЕТ

Маленький компьютерный помощник способен проверять ответы, похожие на бланки ЕГЭ. Здесь не нужно писать огромные вычисления к задаче - их можно оставить на черновике. Главное - закрасить кружок.

- Думаю, ни для кого не секрет, что все производства хотят перейти на полностью автоматизированное управление. И было бы неплохо организовать такое в образовательном процессе. Я нашел решение, - рассказывает одиннадцатиклассник, у которого просто глаза горят от интереса.

Робот оснащен блоком управления, где производятся все манипуляции, двумя световыми датчиками, которые сканируют варианты ответов, и тремя двигателями. Один из двигателей перемещает датчики, а остальные прокручивают лист с ответами школьника по специальной платформе.

Во время проверки теста сканирующие датчики ходят по листу вправо-влево. А после на экране высвечивается заветная оценка. Но это еще не все. Если в тесте были ошибки, робот не только укажет на их количество, но и выдаст номера заданий, где ученик ошибся.

Запросов от учителей на помощника в проверке заданий пока не поступало. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

Запросов от учителей на помощника в проверке заданий пока не поступало. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

- Я также уверен, что робот способен помочь и родителям. Ведь так они будут более точно понимать, где у ребенка пробелы в знаниях, - утверждает Максим.

Кстати, разработка школьника новая. Создал он ее в ноябре прошлого года. Но, прежде чем робот стал проверять тесты, ушли месяцы на написание программы.

Изобретательный старшеклассник представил разработку в своей школе, показал учителям и рассказал о принципах работы. Педагоги одобрили, однако со стороны школы заказов на чудо-помощника пока не поступало.

- Учителя просто еще не готовы к таким переменам, - улыбается Александр Бильченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11-летний школьник из Ростова собрал свой автомобиль, а теперь мечтает о вездеходе

Уже с двух лет Артем Акиншин начал проявлять интерес к технике и инструментам (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Учатся тому же, что и студенты в университетах: Школьники из Новочеркасска конструируют и сами собирают роботов

В техническом кружке разрабатывают прототипы роботов, которые имеют все шансы получить международные награды (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученый из Новочеркасска выяснил, как из мусора получать дешевое электричество

Ученый из Ростовской области нашел способ сохранить экологию, и значительно сэкономить на мусоре (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ