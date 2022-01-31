Школьник из Волгодонска придумал робота, который упростит учителям проверку контрольных

прежде чем робот стал проверять тесты, ушли месяцы на написание программы. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

Это история про технаря с большим сердцем. Максим долго наблюдал за учителями, у которых вечно не хватает времени: подготовка к урокам, тетрадки с контрольными приходится нести домой, а за кучей отчетов света белого не видят. За каждым педагогом закреплено по пять классов, а в каждом - по 25 и больше человек на минуточку. Представьте, все написали контрольные или сдали самостоятельные работы. И всю эту писанину надо проверять. Вот старшеклассник и решил автоматизировать проверку работ, чтобы облегчить школьную жизнь и сделать учителей чуточку счастливее.

СОБРАЛ, ЗАПРОГРАММИРОВАЛ И НАПИСАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ

Максим Калиберда - ученик одиннадцатого класса из волгодонской школы № 22 занимается робототехникой уже шесть лет. Он стал думать, что же может сберечь драгоценное время учителей да и его время ожидания результатов сократит. Так в голову пришла идея с роботом.

Чудо техники представляет собой устройство, которое запрограммировано на проверку контрольных и самостоятельных. Робот сканирует бланки с готовыми ответами, проверяет, выставляет оценки и говорит количество неправильных ответов. А сделана дивная машина из обычного Lego-конструктора, в набор которого входят специальные сопрягательные детали и электронные блоки.

- Он собрал его, запрограммировал и написал методические рекомендации для учителей. Робот может проверять разного рода тесты - с одним вариантом ответа или же с несколькими, - объясняет о изобретении своего подопечного преподаватель фототехнического клуба Станции юных техников Александр Бильченко.

Создатель умной машинки занимается робототехникой уже шесть лет. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

КАК РАБОТАЕТ

Маленький компьютерный помощник способен проверять ответы, похожие на бланки ЕГЭ. Здесь не нужно писать огромные вычисления к задаче - их можно оставить на черновике. Главное - закрасить кружок.

- Думаю, ни для кого не секрет, что все производства хотят перейти на полностью автоматизированное управление. И было бы неплохо организовать такое в образовательном процессе. Я нашел решение, - рассказывает одиннадцатиклассник, у которого просто глаза горят от интереса.

Робот оснащен блоком управления, где производятся все манипуляции, двумя световыми датчиками, которые сканируют варианты ответов, и тремя двигателями. Один из двигателей перемещает датчики, а остальные прокручивают лист с ответами школьника по специальной платформе.

Во время проверки теста сканирующие датчики ходят по листу вправо-влево. А после на экране высвечивается заветная оценка. Но это еще не все. Если в тесте были ошибки, робот не только укажет на их количество, но и выдаст номера заданий, где ученик ошибся.

Запросов от учителей на помощника в проверке заданий пока не поступало. Фото: предоставлено Александром Бильченко.

- Я также уверен, что робот способен помочь и родителям. Ведь так они будут более точно понимать, где у ребенка пробелы в знаниях, - утверждает Максим.

Кстати, разработка школьника новая. Создал он ее в ноябре прошлого года. Но, прежде чем робот стал проверять тесты, ушли месяцы на написание программы.

Изобретательный старшеклассник представил разработку в своей школе, показал учителям и рассказал о принципах работы. Педагоги одобрили, однако со стороны школы заказов на чудо-помощника пока не поступало.

- Учителя просто еще не готовы к таким переменам, - улыбается Александр Бильченко.

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