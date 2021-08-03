Учатся тому же, что и студенты в университетах: Школьники из Новочеркасска конструируют и сами собирают роботов

Школьники от 7 до 14 лет даже участвуют в коммерческих разработках Фото: Артур СЕЛИМОВ

Новочеркасские школьники в свободное от учебы время придумывают и разрабатывают с нуля собственные изобретения. Многие модели уже получили престижные награды. Один из воспитанников кружка - тринадцатилетний Никита Архипов победил на международном инженерном фестивале со своей разработкой - прибором учета потребления электроэнергии. Сейчас он уже учится в техническом лицее в Санкт-Петербурге и занимается проектированием на более высоком уровне. Его прибор удивил жюри своей простотой и универсальностью. Теперь ребята готовят новые изобретения. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» заглянули в лабораторию, где делают открытия.

СОБРАТЬ МОЖНО ЧТО УГОДНО: ГЛАВНОЕ - ИДЕЯ

Технический кружок стал местом притяжения талантливых, или, как раньше бы сказали, мозговитых ребят. Они с малых лет увлекаются схемотехникой и робототехникой. Здесь они могут начать реализовывать свои самые удивительные фантазии: практика показывает, что макет даже самого сложного и инновационного устройства можно собрать из подручных средств, а дальше остается его только доработать.

- К нам ходят дети самого разного возраста — от семи лет и старше. Как правило, сначала они приходят и не знают абсолютно ничего. Но потом у них появляются идеи, и тогда процесс обучения идет быстрее — им самим становится и интереснее, - рассказывает наставник юных изобретателей и руководитель кружка Владимир Мозговой. - Когда они заряжены энтузиазмом, достаточно быстро осваивают азы технических профессий, на которые у студентов университетов уходят годы.

Коля Морозов, как и другие ученики лаборатории, умеет практически все - и чертить, и паять Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДУХ ЛАБОРАТОРИЙ В НИИ

Масштабы здесь, конечно, не «сколковские», но обстановка здесь царит как в лучших робототехнических лабораториях при крупных НИИ. Только в научном институте ученые заточены под конкретные задачи, а тут нужно уметь все: все мастерят, паяют, следом чертят схемы на компьютере, тут же вытачивают напильником детали. Универсальность этих ребят поражает: они все могут выполнять совершенно различные задачи и могут друг друга заменять в разных направлениях работы. Программирование, механика, черчение, электротехника - все самые сложные дисциплины они умудряются освоить и применять на практике.

- Это тоже наш коллега сделал, - показывает Владимир Мозговой прибор, который способен считать шаги и мерить пульс, - парню десять лет, а он уже его полностью сам разработал, собрал и еще спрограммировал, - не знаю как вы, а я в 10 лет о таком даже и мечтать не мог.

Будущих конструкторов принимают в мастерскую с семи лет Фото: Артур СЕЛИМОВ

САМЫЙ СЛОЖНЫЙ ПРОЕКТ

- Это наша совместная разработка с Дмитрием Набиулиным - робот- змея, - показывает свое детище Леша Лащиков. - Мы решили сделать устройство, которое сможет исследовать канализационные трубы и проходить даже в самых сложных местах.

- У нас в мастерской - полный цикл производства: от идеи до рабочего макета. Наши изобретатели имеют большее преимущество перед теми, кто собирают робототехнические комплексы из готовых деталей, - рассказывает Владимир Владимирович. - Когда ребенок сам придумал деталь, а потом сам ее начертил и выточил, он уже начинает примерно понимать какая его фантазия будет работать, а какая обречена на провал. Они очень конструктивно мыслят, при этом рамок при создании приборов себе не ставят, главное - удовлетворить свой пытливый ум.

Алексей в свои 13 лет является автором самого сложного проекта из тех, что уже разрабатывались в техническом кружке. В конструкции «Mekanum-snake» или робота-змеи он решил применить модульный тип сборки, чтобы облегчить процесс ремонта и замены деталей в случае необходимости. Все агрегаты делаются на месте - в мастерской. На лазерном станке выточены элементы из фанеры, шестеренки делают тут же на 3D принтере. Микросхемы собирают из радиодеталей, которые выпаивают из старых плат. То что не возможно сделать из подручных средств, приобретают в магазинах.

Сочетания программирования, пайки деталей с черчением, прекрасно связывают голову с руками. Это как раз то, что необходимо ребятам в их возрасте. Неудивительно, что все ребята хорошо учатся в школе.

Алексей Лащиков в свои 13 лет является автором самого сложного проекта из тех, что уже разрабатывались в техническом кружке. Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЦЕЛЬ ЗАХВАЧЕНА!

Еще одну разработку продемонстрировал Дима Пшенников: его робот способен следить за лицом человека, захватывать цель и стрелять в него деревянными стрелами. Юный изобретатель смог сам собрать необычную игрушку с военным потенциалом. Дмитрию 10 лет, а он уже ведущий программист мастерской: разрабатывает системы с применением машинного зрения и знает несколько языков программирования.

Каждый воспитанник кружка хоть и универсален, но у всех есть самые сильные навыки, с помощью которых они «вытаскивают» проекты на новый уровень. Труд ребят признают не только школьными грамотами: они часто берут призы на всероссийских конкурсах.- Мне пришлось провести много тестов. Прибор уже может захватывать цель, но нужен более мощный микропроцессор - этот не может охватить все задачи, которые я хочу воплотить, - рассказывает Дмитрий о своем научном детище. - буду совершенствовать систему, и может выйдем с ней на конкурс.

Дима Пшенников - ведущий программист мастерской: разрабатывает системы с применением машинного зрения и знает несколько языков программирования Фото: Артур СЕЛИМОВ

МНОГОЗАДАЧНОСТЬ - В ДЕЙСТВИИ

Некоторые ребята умудряются одновременно проектировать сразу несколько устройств. Так, Дима Торопов сделал макет робота который способен удлинять и укорачивать свой корпус, а еще перешагивать сложные препятствия. Разработка показала хорошую проходимость, и когда закончатся все доработки, робот будет принимать участие в конкурсе.

Также Дмитрий делает собственный 3D принтер, у которого точность печати намного выше, чем у аналогичных принтеров, представленных сегодня на рынке.

В команде нашлось место и для школьницы Софьи Сунько — единственной девочки в команде изобретателей. Ее сильная сторона — веб-дизайн и веб-разработки. Она первой в кружке начала изготавливать брелки на заказ. Двенадцатилетняя школьница наглядно демонстрирует, что околотехнические знания возможно совмещать и с программной разработкой.- Качество печати может достигать пяти тысячных миллиметра, у аналогов максимальное количество - одна десятая миллиметра. А чем тоньше слой, тем лучше качество, - рассказывает Дима. - Корпус принтера — пластиковый, аппарат достаточно компактный. Такой прибор можно взять с собой и печатать детали в любом удобном месте.

Дима Торопов сделал макет робота который способен удлинять и укорачивать свой корпус, а еще перешагивать сложные препятствия. Фото: Артур СЕЛИМОВ

АЛЬТЕРНАТИВА ВИДЕОИГРАМ И СОЦСЕТЯМ

Владимир Мозговой признается, что школьники очень любопытные, поэтому, чтобы отвлечь их от бездумной траты времени на видеоигры и соцсети, нужно найти альтернативу. Наставник каждый день показывает ребятам, что наука может быть интересной. Главное - найти подход. И вот дети уже не просто учатся: некоторые даже занимаются коммерческими проектами - разработкой сайтов, аппаратного обеспечения. Например, Софья Сунько разработала пособие по 3D-моделированию, и нее уже выкупили права на эту разработку. Другим коммерческим проектом по созданию сайта занимались сразу трое парней. Так они приучаются к работе, ответственности, начинают понимать, чего вообще хотят от жизни.

У таких ребят наверняка не будет проблем с выбором профессии - многие уже определились с любимым делом и будут идти к своей цели, пока их ровесники еще не определились, кем хотят стать, когда вырастут. Воплощая в жизнь свои идеи, достигая цели, они становятся счастливее, впрочем, как и человек любого возраста.

Софья Сунько разработала пособие по 3D-моделированию, и нее уже выкупили права на эту разработку. Фото: Артур СЕЛИМОВ

P.S.

Посетив кружок юных техников, команда «КП - Ростов-на-Дону» осталась под впечатлением. Ребята не только очень талантливые, творческие, они еще и невероятно позитивные. После общения с ними хочется узнавать что-то о технической науке, даже если ты гуманитарий до мозга костей.

Все-таки опыт ребят заразителен: новички видят, на что способны старшие, и сами начинают придумывать, мастерить. Именно таким представляют поколение Z - амбициозные, энергичные, с кучей идей в голове. Желаем ребятам новых побед — с вами Ростовская область точно будет самой продвинутой и инновационной!

Владимир Мозговой каждый день показывает ребятам, что наука может быть интересной Фото: Артур СЕЛИМОВ

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