Показания счетчика ЖКХ без бумаг и просрочек: 13-летний школьник изобрел умный прибор, которому не может найти применение

Без бумажных квитанций и просрочек: устройство для передачи показаний счетчиков изобрел школьник из Новочеркасска. Фото: личный архив героя публикации

13-летний школьник из Новочеркасска Никита Архипов придумал устройство, с помощью которого можно считывать показания с электросчетчика и отправлять их напрямую поставщику электроэнергии.Суть в том, что есть небольшой прибор в пластиковой коробке, который крепится к счетчику. Он может реагировать на светодиоды в электросчетчике и считать потребление энергии. Все эти значения прибор через wifi-модуль отправляет в личный кабинет абонента в мобильном приложении на смартфоне с понятным и простым интерфейсом. С таким же успехом, изобретение можно связать с личным кабинетом абонента электросетей, и показания напрямую будут уходить поставщику.

Устройство получило высшую награду на международном фестивале, но макет так и остался на стадии эксперимента и не ушел в массовое использование. Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» решили выяснить, почему многие амбициозные идеи не получают должного внимания и не внедряются в повседневную жизнь.

ЗА 600 РУБЛЕЙ МОЖНО СОБРАТЬ ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО

Тринадцатилетний подросток загорелся идеей автоматизировать процесс сбора и передачи показаний за электроэнергию. Так как сейчас по-прежнему все россияне платят по квитанциям, бумажным или электронным, в которые нужно вручную вписывать показания. А это очень не практично, когда можно сэкономить время, поэтому школьник решил упростить эту сферу.

Никита Архипов со своей разработкой уже победил на международном инженерном фестивале. Фото: личный архив героя публикации

Вместе со свои руководителем Владимиром Мозговым он потратил целых два года на создание макета и аппаратной части устройства. Труды разработчиков по достоинству оценили на международном фестивале, но дальше демонстрационной модели дела не пошли.

Как поясняет научный руководитель проекта, себестоимость устройства около 600 рублей, если производство ставить на поток, то цена будет еще дешевле.

Но привлекательная себестоимость - не единственное преимущество разработанной модели: устройство универсальное - его можно интегрировать в систему «Умного дома» или доработать новыми функциями. Уже имеющий интерфейс также можно приспособить под различные задачи.

СОБРАТЬ ДЕШЕВО, А СЕРТИФИЦИРОВАТЬ СЛОЖНО

- Разработка такого прибора технически стоит совсем не дорого: запчасти дешевые, однако, на сертификацию продукта нужно будет потратить большие деньги, только тогда данный прибор можно будет официально продавать, - поясняет Владимир Мозговой. - Если появится необходимость или заказ со стороны государства или бизнеса, такие устройства очень быстро можно пустить в производство, потому что они простые и надежные.

Прибор фиксирует количество потребленных киловатт и передает их поставщику. Фото: личный архив героя публикации

Как отмечает Владимир, им уже поступали предложения, чтобы приобрести прибор для нужд предприятия. Заказчик хотел отслеживать показания энергопотребления в режиме реального времени, но это скорее частный случай, в котором нужна не вся система, а только ее часть.

- Хотя электросетям, к примеру, должно быть выгодно внедрение новых систем учета контроля, ведь в этом случае у них уменьшатся расходы, - рассуждает Владимир Владимирович. - Если бы у нас был выход на государственные учреждения, думаю, возможно было бы найти решение многих бытовых проблем.

НУЖНО ЕЩЕ УМЕТЬ ПРОДАТЬ

Правда жизни заключается в том, что после всей эйфории от долгожданного воплощения идеи в жизнь, юным разработчикам приходится сталкиваться с суровой действительностью.

Мало придумать устройство, проработать его техническую часть и собрать все в единый механизм - свое детище нужно еще уметь продать, сертифицировать и презентовать. Даже победа на престижном международном конкурсе не дает уверенности, что даже малую часть идеи получится капитализировать.

Как результат, юные разработчики теряют энтузиазм, ведь их труд остается невостребованным. Понятное дело, что есть ребята, которых временные трудности и «закрытые двери» не останавливают, но есть и такие, которые почувствовав разочарование, бросают все свои наработки и перестают увлекаться техникой.

Никита Архипов не собирается останавливаться на достигнутом: он уже поступил в лицей при физмате в Москве. И там будет продолжать придумывать новые изобретения, которые, возможно, в скором времени, найдут заказчика и, наконец, дойдут до простого потребителя.

Никита Архипов со своей разработкой уже победил на международном инженерном фестивале «Case-In», в котором принимали участие более 230 школьников. Фото: личный архив героя публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Насколько разработка может пригодиться?

- Идея хорошая, но не новая, - рассказали в «ТНС Энерго». - Аналогичные устройства уже используются для учета электроэнергии. В России довольно давно производят приборы учета с импульсным выходом, к которому можно подключить устройство сбора и передачи данных. Кроме того, с 2022 года все новые приборы учета, которые будут устанавливать в дома и квартиры, должны иметь подключение к интеллектуальной системе учета - комплексу, обеспечивающему дистанционную передачу, хранение данных, возможность дистанционного отключения и подключения электроэнергии и т.п. Сейчас приборы учета с дистанционной передачей показаний и управлением уже используются в частном секторе Ростовской области. Показания данных приборов клиенты могут увидеть в личном кабинете или мобильном приложении компании. Там же представлен автоматический расчет потребления и доступна оплата онлайн.

При этом данная разработка может сократить расходы на контрольный съем показаний. Применение подобной системы учета возможно не только в энергетике, но и в других отраслях экономики, где есть необходимость в счетчиках-импульсах.

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