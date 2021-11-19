11-летний школьник из Ростова собрал свой автомобиль, а теперь мечтает о вездеходе

Автокар на ходу шестиклассник собрал на летних каникулах у бабушки во дворе Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пока взрослые мечтают о собственном автомобиле, копят деньги или решаются на кредит, шестиклассник из Ростова не стал ждать, когда вырастет.

11-летний мальчуган собрал свой собственный автокар. Есть в нем и газ-тормоз, и сцепление, и движок, и коробка передач. А сама машина развивает скорость до 40 километров в час. Работы хватило на все каникулы.

Правда, ездит на нем парень пока только по дворам и пустырям. Но и сам он, и друзья - в восторге!

«СЫН ВСЕГДА ИГРАЛ С ПРОВОДАМИ»

Артем Акиншин с двух лет начал проявлять интерес к технике и инструментам. Родители вспоминают: сын всегда играл с проводами и другими запчастями. Поэтому уже в пять лет отец отвел мальца в школу «Юного техника».

На занятия по радиоуправлению принимали с 7 лет, но педагог оценил рвение Артема, согласился принять его в группу и не прогадал. На протяжении трех лет мальчонка пропадал на занятиях, ходил даже в соседние группы, лишь бы побольше узнать о схемотехнике.

В первый раз он собрал акустическую колонку, которая получилась достаточно громкой. Потребовалось всего-то - аккумулятор от старого самоката, старенькая автомагнитола, динамик и доски. Зато радио или музыку можно было слушать прямо с мобильного телефона.

А в 9 лет уже начал решать бытовые задачи с помощью своих изобретений.

Мальчика еще в пять лет, на два года раньше других, взяли в кружок юных техников Фото: Артур СЕЛИМОВ

ВОДОКАЧКА В 9 ЛЕТ

- Когда мы отдыхали в горах Архыза, приходилось носить воду из ущелья и карабкаться с ней по склону, - вспоминает мама мальчика Лина. - Эта работа сыну не нравилась, и он решил сделать водокачку, которая бы добывала воду из реки и доставляла ее вверх по склону.

В итоге по приезду домой Артем вложил все свои деньги в детали и купил солнечную батарею, насос, фильтры и многое другое. В то, что изобретение будет работать, родители верили с трудом и считали, что это бесполезная трата денег. Но когда конструкцию запустили, все были очень удивлены.

А в следующем семейном походе в горы водокачкой на солнечных батареях уже активно пользовались все туристы. Приходили даже люди из ближайших палаточных лагерей, чтобы опробовать туристическое ноу-хау.

Кузов у "самоходной тележки" получился из металлолома, колеса - от строительной тачки Фото: Артур СЕЛИМОВ

СВАРИЛ АВТО ИЗ МЕТАЛЛОЛОМА

В конце этой весны у шестиклассника появилась новая идея - собрать собственный автомобиль. Его друг мастерил картинг и подарил ему раму, на которую можно было поставить мотор, колеса, и конструкция бы поехала. Но школьник-изобретатель решил сделать все по-своему, полностью переделав конструкцию самоходного транспорта.

Отец в начале скептически отнесся к идее сына собрать автомобиль. Более того, взрослому было не понятно, зачем перепиливать полностью раму и делать ее другой, когда можно все упростить: поставить на уже готовую конструкцию мотор и не терять время на лишнюю работу.

Но 11-летний мальчик не испугался трудностей. Сам полностью сделал свой железный проект. С помощью сварочного аппарата парнишка вечерами до глубокой ночи во дворе у бабушки собирал детали в одно целое.

В итоге кузов получился из металлолома, колеса - от строительной тачки. А недостающие запчасти купил на авторынке на карманные деньги.

По словам мальчишки, повозиться пришлось с креплением для двигателя, а в первый заезд отлетели передние колеса. Но брак был быстро устранен, и автокар с оглушительным ревом теперь колесит по бездорожью. К концу лета самодельный картинг был полностью готов.

Самоделка развивает скорость до 40 километров в час Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЛЮБИТ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКУ

- У него очень высокая внутренняя мотивация делать и доводить до конца несмотря ни на что, – рассказывает мама изобретателя. - Мы думали, начнет копаться в деталях и это само пройдет, но нет - он продолжает придумывать все новые проекты.

Несмотря на технические наклонности Артема, родители отмечают, что сыну одинаково хорошо даются все школьные предметы. Педагоги и вовсе говорят, что у него гуманитарный склад ума, и чтобы родители не делали ставку только на технические таланты сына.

Он занимается английским языком, хорошо анализирует литературу и вообще быстро схватывает любую информацию. Английский, русский, литература и обществознание - Артем особенно любит эти предметы. А еще ждет с нетерпением, когда в школьном расписании появится такой предмет как физика.

СТАЛ САМОУЧКОЙ

Сейчас мальчик уже не занимается в техническом кружке. После смерти его педагога по радиоуправлению Владимира Андреевича Артем самостоятельно стал изучать технические дисциплины.

Несколько раз пробовал ходить и на программирование, и на радиоуправление. Но зажечь так, как первый учитель, мальчонку пока никто не смог.

Школьник наметил уже новое направление для исследования: начал изучать астрономию и уже делает успехи в этой области - выступает на олимпиадах. В перерывах между космосом и мастерской занимается борьбой и успел окончить театральную школу.

А в планах у него собрать самоходную установку на гусеницах. Хотя родители и стараются направить изобретательную мысль в более прикладное русло.

Теперь юный техник хочет собрать "самоход" на гусеничном ходу Фото: Артур СЕЛИМОВ

«ДЕТЯМ НЕ НУЖНО МЕШАТЬ ФАНТАЗИРОВАТЬ»

Мама Артема - Лина - сама по профессии психолог. Она уверена: зачастую родители не видят смысла в увлечениях своих детей и считают это напрасной потерей времени. Хуже всего, когда взрослые даже не хотят разобраться в хобби своего ребенка, а просто «обрубают» ему всякое желание продолжать, якобы заботясь о его будущем.

- Бывает приходят родители и жалуются, что их сын ничем не интересуются, а только в телефоне сидит, - говорит Лина. - Когда начинаем разбираться, оказывается, что ребенок в смартфоне рисует или смотрит обучающие ролики с различными самоделками. Ведь не все знания можно получить только из книжек, сейчас дети впитывают информацию абсолютно из разных источников.

По ее словам, не нужно переключать внимание ребенка, если он чем-то усердно увлечен. Подменять хобби на уроки тоже не стоит: так можно отбить все желание и к одному, и к другому.

- Дети должны сублимировать свою энергию и направлять ее в творчество, - уверена мама изобретателя. - Тогда они будут развиваться равномерно и не будут бояться трудностей в обучении.

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