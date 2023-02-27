Что известно о скоплении молодежи у «Горизонта» в Ростове, собравшем наряды полиции

Увидев полицейских, молодежь бросилась врассыпную. Фото: Евгения ГУСЕВА

Скопление молодежи у торгового центра в Ростове-на-Дону в воскресенье, 26 февраля, не на шутку обеспокоило жителей донской столицы. Встревожены, в первую очередь, родители, которые переживают за детей - школьников и студентов. Правоохранительные органы дали свой комментарий произошедшему, а в сети ростовчане предполагают, какие могли быть причины у этой массовки. Рассказываем, что известно о произошедшем.

ПРИ ВИДЕ ПОЛИЦИИ БРОСИЛИСЬ НАУТЕК

Десятки молодых людей, которые столпились на парковке около ТРК «Горизонт», попали на кадры, снятые очевидцами. Видео они разместили в городских пабликах. По словам свидетелей произошедшего, молодые люди бегали по парковке и брызгали друг в друга из баллончиков.

Толпа насторожила бдительных ростовчан, и кто-то вызвал полицию. Когда на место прибыли правоохранители, молодежь бросилась врассыпную. На кадрах, снятых прохожими, видно, как одни забежали в здание торгового центра, другие бросились в подземный переход, чтобы оказаться на другой стороне проспекта Михаила Нагибина.

Что происходило на парковке в тот день, еще предстоит установить. Сегодня в пресс-службе донского главка, как и вчера, пообещали дать комментарий ситуации, когда прояснятся детали случившегося.

«ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ ИСЧЕЗНУТ»

Тем временем подписчики городских пабликов охотно комментируют активность ростовской молодежи. Самые «продвинутые» заявляют, что молодых людей помимо прочего объединяет увлечение определенным аниме о команде героев со сверхъестественными способностями, живущими в альтернативной вселенной. Подобная встреча фанатов в одном из московских ТЦ на днях закончилась массовой дракой, поэтому ростовские родители настороже.

- Затуманенная молодежь, - резко бросает комментарий ростовчанин. - Штрафы родителям по 100 тысяч — те, глядишь, начнут воспитывать.

- Вот вам явный пример отсутствия воспитания. Нет бы спортом заниматься, книги читать, - возмущается по сути ровесник участников.

Одни настроены строго, считая, что ребятам нечем заняться. Другие относятся к такому явлению спокойнее.

- Всегда молодежь чем-то похожим занималась, - рассуждает другой подписчик. - Не нагнетайте. И это не из-за воспитания, а просто потому что для подростков такое поведение - норма. Раньше разве этого не было? Панки, эмо, готы, хиппи. Оставьте их в покое, через пару лет они исчезнут. Появится кто-то еще.

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