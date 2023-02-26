Очевидцы: в Ростове-на-Дону к «Горизонту» из-за скопления молодежи прибыли сотрудники МВД

Официальных комментариев по ситуации пресс-служба МВД пока не предоставляет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 26 февраля, в Ростове-на-Дону около ТРК «Горизонт» очевидцы заметили сотрудников полиции и убегающих молодых людей. Об инциденте сообщают в социальных сетях.

По словам ростовчан, молодые ребята якобы сначала «заливали» друг друга из баллончиков, а потом, увидев сотрудников МВД, бросились врассыпную. Одни, по наблюдениям прохожих, поспешили в здание ТЦ, а другие - в подземный переход.

Как все обстояло на самом деле и насколько информация близка к истине, неизвестно. Официальных пояснений правоохранители пока не предоставляют. Журналисту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе донского главка МВД пообещали прокомментировать ситуацию, когда уточнят детали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночное ДТП с подростками в Ростове: один человек погиб и четверо в больнице

Что известно о ночной аварии с подростками, в которой один погиб и четверо пострадали в перевернувшейся машине (подробности)