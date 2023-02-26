Ночное ДТП с подростками в Ростове: один человек погиб и четверо в больнице

Один из подростков скончался прямо на месте аварии. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Появились подробности ночного ДТП с подростками в Ростове, которое шокировало родителей донского региона. В ночь на воскресенье, 26 февраля, на улице Каскадной в аварию попали пятеро подростков — девушка и четверо парней. К сожалению, 16-летний пассажир погиб на месте происшествия, остальные подростки попали в больницу. Рассказываем, что известно о смертельной аварии и ее причинах к этому часу.

ПОГИБ НА МЕСТЕ

Как сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области, около часа ночи с субботы на воскресенье Ford Focus превратился в смятую жестяную банку, у которой погнуло крышу, а стекла вылетели.

В «жестянке» оказались зажаты трое 16-летних парней и двое подростков по 15 лет — девушка и юноша. За рулем был 15-летний подросток, который в какой-то момент, предположительно, не справился с управлением, отчего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

- В результате ДТП один из мальчиков, который находился на пассажирском сидении, погиб на месте. Водитель и трое остальных пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - уточнили в отделе пропаганды управления ГИБДД.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

КЛЮЧИ ДОСТАЛИ У МАМЫ

Как удалось узнать «КП — Ростов-на-Дону» у собственного источника, «Форд», на котором компания попала в смертельную аварию, принадлежит матери одного из подростков. Правоохранителям еще предстоит выяснить, как ключи от машины попали к несовершеннолетнему.

Также известно, что двое ребят учатся в одном учебном заведении — гимназии, остальные — в разных. И все они — из благополучных семей, никто не стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних в полиции.

Трагедия случилась около часа ночи в ночь на воскресенье. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Добавим, следственным отделом по Первомайскому району Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами», сообщили в пресс-службе донского следкома.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Также прокуратурой Ростовской области организована проверка в связи со случившимся ДТП.

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