В Ростове опубликовали видео с места аварии, в которую попали пятеро подростков

Авария произошла в Ростове на улице Каскадной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону после сообщения о подростках, попавших в аварию, появилось видео с места происшествия. Короткую съемку провели автоинспекторы, а сам ролик распространили сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

Судя по снятым кадрам, произошло очень серьезное ДТП: машина оказалась полностью повреждена, вылетели стекла, со стороны пассажирских сидений видна внушительная вмятина на крыше. Транспорт пришлось увозить с помощью эвакуатора.

По предварительным данным УГИБДД, в ночь на 26 февраля на улице Каскадной 15-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Вместе с юношей в машине находились 15-летняя пассажирка и трое 16-летних ребят. Один из мальчиков погиб на месте происшествия, остальные пострадавшие с травмами попали в больницу.

Сейчас детали случившегося выясняют сотрудники полиции. К расследованию также присоединились представители прокуратуры.

Жителям Дона напоминают: несовершеннолетним запрещено садиться за руль. Взрослые должны объяснять своим детям последствия подобных поездок. Также родителям рекомендуют убирать ключи от машин, в ином случае подростки могут забрать их, уехать и также попасть в аварию.

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Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции (подробности)