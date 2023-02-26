Ночью в Ростове в серьезную аварию попали пятеро подростков, один из юношей погиб

Трагедия произошла на улице Каскадной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В ночь на 26 февраля в Ростове-на-Дону на улице Каскадной в серьезную аварию попали пятеро подростков - одна девочка и четверо мальчиков. Один из молодых людей погиб. Об этой трагедии сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По данным ведомства, около часа ночи 15-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Вместе с юношей в салоне автомобиля находились 15-летняя пассажирка и трое 16-летних ребят.

- В результате ДТП один из мальчиков, который находился на пассажирском сидении, погиб на месте. Водитель и трое остальных пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД.

Судя по фото с места происшествия, после столкновения с деревом машина оказалась очень серьезно повреждена: все стекла вылетели, крышу буквально смяло, особенно справа, в районе пассажирских сидений.

Автоинспекторы уже составили предварительную версию случившегося. Сейчас обстоятельства и причины аварии более детально выясняют сотрудники полиции.

ЭТО НЕ ПЕРВАЯ ПОДОБНАЯ ТРАГЕДИЯ

В Ростовской области в прошлые годы уже регистрировали аварии с несовершеннолетними. Например, в апреле 2021 года в Новочеркасске около 4:30 утра шесть подростков на Hyundai Solaris врезались в дерево. В итоге погибли трое мальчиков и две девочки, которым было всего по 13 и 14 лет.

Еще одно такое же страшное происшествие зарегистрировали в июле 2022 года. Тогда в Шахтах около 11 часов вечера в аварию попали пятеро друзей в возрасте от 15 до 18 лет. Они арендовали машину в фирме каршеринга. За рулем находился выпускник девятого класса.

По данным полиции, юноша превысил скорость и не справился с управлением. После этого иномарка слетела на обочину и врезалась в дерево, а затем - в многоэтажный дом. В итоге водитель и его двое 18-летних пассажиров получили травмы, еще двое 15-летних мальчиков скончались на месте происшествия.

РОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

Взрослым не следует оставлять ключи от своих машин на видном месте, этим могут воспользоваться подростки. Юношам и девушкам нужно объяснять, насколько опасными могут быть веселые поездки с друзьями на авто.

- Согласно статистике и анализу, подобные трагедии с участием подростков резко возрастают к апрелю-маю. Родителям важно помнить: что нельзя в таком возрасте разрешать детям садиться за руль, - подчеркивают сотрудники Госавтоинспекции.

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