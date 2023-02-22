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НовостиОбщество22 февраля 2023 6:20

Следователи начали проверку после гибели двух детей при пожаре в Белокалитвинском районе

Еще троих малышей удалось спасти из горящего дома
Лейла МИРИШОВА
Из горящего дома удалось спасти только троих детей

Из горящего дома удалось спасти только троих детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи начали проверку после гибели двоих малышей при пожаре в Белокалитвинском районе. О этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 22 февраля.

По данным следствия, вечером 21 февраля в хуторе Ленин загорелся жилой дом. В нем находились пятеро малышей без присмотра родителей. Местные жители вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных, пламя охватило часть дома. Вытащить живыми из горящего дома удалось только троих детей. Двое совсем крохотных малышей погибли.

По факту происшествия следователи возбудили головное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин пожара, - сообщили в региональном ведомстве.

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