В Ростовской области пока родителей не было дома при пожаре погибли два малыша, еще троих спасли

На месте ЧП работали 3 спасателя и 2 спецтехники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В хуторе Ленина Белокалитвинского района при пожаре в доме погибли двое малышей, еще троих ребят удалось спасти. Происшествие случилось вечером 21 февраля.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС по Ростовской области, дом начал полыхать около 20:15. Местные жители, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. К моменту приезда спасателей пламя охватило порядка 49 квадратных метров.

В огненной ловушке оказались пятеро детей. Пожарным удалось спасти 6-летннюю девочку, годовалого малыша и совсем крохотного младенца. К сожалению, вытащить из горящего дома живыми удалось только троих детей, еще два мальчика в возрасте 2 и 5 лет погибли. По данным ведомства, на момент пожара родителей пятерых детей в доме не было.

Потушить пожар удалось только к девяти часам вечера.

- На месте ЧП работали три спасателя и две спецмашины, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. - Спасенных малышей доставили в больницу. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина пожара устанавливается.

Как рассказали в региональной прокуратуре, на место незамедлительно выехал прокурор Белокалитвинского района Роман Михайлов.

- Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

А в это время в Следственном комитете возбудили головное дело по факту гибели двух детей в результате пожара по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин пожара, - говорится в официальном сообщении регионального СК.

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