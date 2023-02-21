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Происшествия21 февраля 2023 12:42

В Ростовской области внук забил бабушку молотком для мяса

Бил так, что металлическая часть отвалилась от рукоятки
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция задержала злоумышленника на месте преступления

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, произошло жестокое убийство, жертвой которого стала 86-летняя женщина, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

НОЧЬЮ «СОРВАЛО КРЫШУ»

По данным собеседника издания, по подозрению в преступлении задержали 35-летнего Валерия (имя изменено – прим. ред.). В тот день мужчина приехал с гражданской женой и детьми к своей бабушке в деревню, чтобы починить той неисправную печь.

Но за дело взялся не сразу. Как позже расскажет мать Валерия, сын начал со спиртного. На этой почве в семье случились разногласия. Гражданская жена с детьми уехала в Ростов. Валерий же не бросился вдогонку, а остался в доме матери и бабушки. А ночью, как позже расскажет следствию сам мужчина, у него «сорвало крышу».

По словам дончанина, пожилая бабушка назвала его жену путаной.

Валерий утверждает, что бабушка не первый раз так отзывалась о его женщине. И это всегда злило внука. На этот раз агрессия оказалась такой сильной, что он схватил первое, что попалось под руку - кухонный молоток для отбивки мяса.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Им он и начал наносить удары по лицу пожилой женщины. Бил так, что молоток отвалился от рукоятки. Но и на этом он не остановился: схватил кочергу и ею добил женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте преступления.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что в момент убийства мать Валерия была во дворе. Когда она услышала крики пожилой женщины, то поняла: произошла беда. Женщина побежала к соседям и уже от них вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители сразу задержали мужчину и отвезли в отдел. Он не стал отрицать свою вину.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Приговор оглашен, - прокомментировала помощник прокурора Родионово-Несветайского района Альбина Кармеева.

Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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