В Ростовской области внук забил бабушку молотком для мяса

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Родионово-Несветайском районе, произошло жестокое убийство, жертвой которого стала 86-летняя женщина, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

НОЧЬЮ «СОРВАЛО КРЫШУ»

По данным собеседника издания, по подозрению в преступлении задержали 35-летнего Валерия (имя изменено – прим. ред.). В тот день мужчина приехал с гражданской женой и детьми к своей бабушке в деревню, чтобы починить той неисправную печь.

Но за дело взялся не сразу. Как позже расскажет мать Валерия, сын начал со спиртного. На этой почве в семье случились разногласия. Гражданская жена с детьми уехала в Ростов. Валерий же не бросился вдогонку, а остался в доме матери и бабушки. А ночью, как позже расскажет следствию сам мужчина, у него «сорвало крышу».

По словам дончанина, пожилая бабушка назвала его жену путаной.

Валерий утверждает, что бабушка не первый раз так отзывалась о его женщине. И это всегда злило внука. На этот раз агрессия оказалась такой сильной, что он схватил первое, что попалось под руку - кухонный молоток для отбивки мяса.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Им он и начал наносить удары по лицу пожилой женщины. Бил так, что молоток отвалился от рукоятки. Но и на этом он не остановился: схватил кочергу и ею добил женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте преступления.

Источник издания в правоохранительных органах региона сообщил, что в момент убийства мать Валерия была во дворе. Когда она услышала крики пожилой женщины, то поняла: произошла беда. Женщина побежала к соседям и уже от них вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители сразу задержали мужчину и отвезли в отдел. Он не стал отрицать свою вину.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Приговор оглашен, - прокомментировала помощник прокурора Родионово-Несветайского района Альбина Кармеева.

Подсудимого приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

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