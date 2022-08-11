Легковушка" превратилась в груду металла Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На трассе между Волгодонском и Зимовниковским районом 10 августа произошло страшное ДТП. Многодетная семья из Ростовской области разбилась в аварии: двое супругов и трое их детей скончались на месте. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о громком происшествии и погибших.

ЛОПНУВШЕЕ КОЛЕСО УНЕСЛО ПЯТЬ ЖИЗНЕЙ

По предварительным данным, во время движения у грузовика «Тонар» лопнуло колесо. Многотонную машину понесло на обочину, и она столкнулась с «дестякой». Удар был такой силы, что у пассажиров легковушки шансов не было. В результате аварии погибли муж, жена и их дети: 12-летний мальчик, 11-летняя девочка и годовалый сын.

Водитель фуры не пострадал, а вот его супруга и пятилетний ребенок получили травмы и были госпитализированы.

«ВСЕ ДЕЛАЛИ СООБЩА»

Как рассказали корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» в Верхнесеребряковском сельском поселении, в котором жили погибшие, семья была очень дружной и любящей - примером для многих.

- Все делали сообща, - вздыхает знакомая погибших.

35-летняя Екатерина (имя изменено – прим. ред.) занималась домом и детьми, а супруг был добытчиком. Трудился у местного фермера не покладая рук. На работе многодетного отца ценили: за несколько дней до страшной аварии ему предложили повышение. Мужчина готовился стать управляющим на ферме.

На радостях многодетные родители задумали перед Днем знаний порадовать детей обновками, причем решили не экономить, а купить то, что получше. В Зимовниках магазинов меньше, чем в соседнем Волгодонске. Вот они и отправились всей семьей в этот город за обновками.

Поездку решили совместить со спортивной тренировкой старшего сына.

- Он у них занимался самбо. Тренировался в Волгодонске. На занятия и обратно сына всегда возил отец. А в тот день отправились в город все, взяли с собой и малыша, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» местная жительница.

«ВСЕ - В УЖАСЕ»

В сельском поселении о страшной трагедии знают все – от мала до велика.

- Мы все в таком ужасе. Как же их жалко, - едва сдерживая слезы, - делится эмоциями другая местная жительница, Наталья.

Она говорит, что люди сейчас собирают деньги для родителей погибших супругов.

- По чатам в вотсапе клич кинули. Мы все понимаем, что никакие деньги не облегчат боль близких. Просто хочется поддержать людей хоть как-то, - пояснила Наталья.

Родные пока не определились с датой похорон. Возможно, прощаться с многодетной семьей будут завтра, 12 августа. Тем временем прокуратура Ростовской области по факту аварии начала проверку.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в Ростовской области по дороге в ЗАГС разбились жених и невеста. Молодые люди ехали подавать заявление о регистрации брака. Мужчина умер на месте аварии, женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

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