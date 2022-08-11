Легковушка превратилась в груду металла. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области 10 августа произошла авария на трассе Волгодонск — Зимовники. Около 20.30 большегруз врезался в «ВАЗ», погибли пять человек.

По предварительным данным, у грузовика «Тонар» лопнуло колесо во время движения. В результате машина выехала на встречку, где столкнулась с легковушкой «ВАЗ-2110». После ДТП «десятка» загорелась.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, водитель и четыре пассажира «ВАЗа» скончались на месте. Среди них двое детей 11 и 12 лет и годовалый малыш.

— Водителю большегруза на месте была оказана медпомощь, его жена и 5-летний ребенок с травмами доставлены в больницу, — прокомментировали в ведомстве.

Судя по видео с места аварии, от удара «ВАЗ» превратился в груду железа. Чтобы достать тела погибших, спасателям пришлось разрезать автомобиль. На одном из кадров видно, что у «Тонара» действительно было повреждено колесо.

На месте работали сотрудники МВД и прокуратуры. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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