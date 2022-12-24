«Просили притормозить, а он все летел»: две жительницы Ростовской области сели в попутку к пьяному водителю и разбились

На трассе в Ростовской области случилась авария со смертельным исходом Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области водителя «Мерседес Бенц» обвиняют в смертельном ДТП в Родионово-Несветайском районе. Автомобилист взял двух попутчиц — местных жительниц, которые спешили на работу в Ростов. Вскоре после этого машина вылетела в поле и перевернулась несколько раз. Правоохранители установили — мужчина за рулем был пьян.

РОКОВОЕ РЕШЕНИЕ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в тот день две жительницы одного из населенных пунктов района опаздывали на работу в Ростове.

Так вышло, что автобус на межгород отменили, поэтому женщины решили поймать попутку.

- Примерно в половину седьмого утра незнакомый водитель «Мерседес Бенц» предложил довести их до Ростова, - сообщил источник издания.

Женщины согласились, так как боялись опоздать на работу. Одна из них села на переднее пассажирское сидение.

Уже через несколько минут дончанки поняли, что зря согласились на поездку с незнакомцем.

По словам одной из пассажирок, водитель ехал с бешеной скоростью.

- Нам показалось, что километров сто в час. Мы просили притормозить, а он все летел, - позже расскажет правоохранителям дончанка.

От 31-летнего мужчины сильно несло алкоголем. Он ехал и оскорблял нецензурной бранью проезжающих мимо водителей.

ДЕЛО ПЕРЕДАЛИ В СУД

Автомобилист так и не притормозил. В какой-то момент машину занесло на обочину, и она вылетела в поле. Перевернувшись несколько раз, иномарка упала на правый бок. Женщина, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, вылетела из салона через окно. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Другая пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сам водитель тоже получил травму, но выжил. Позже экспертиза показала, что в его крови был алкоголь.

- В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Прокуратура Родионово-Несветайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала помощник прокурора Родионово-Несветайского района Альбина Кармеева.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

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