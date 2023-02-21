Смертельное ДТП с участием фургона и двух легковушек произошло в Ростовской области

Авария произошла в Азовском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертельное ДТП с участием фургона и двух легковушек произошло 21 февраля на М-4 «Дон» в Ростовской области. Информация о происшествии поступила от регионального отдела пропаганды УГИБДД.

Предварительно, в Азовском районе утром, во время непогоды, 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114» не придерживался безопасной скорости, и его машина зацепила попутный Volkswagen Polo. После этого в отечественную легковушку врезался фургон Peugeot Boxer.

- В результате аварии 22-летняя пассажирка «ВАЗ 2114» скончалась на месте происшествия от травм. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники полиции, - сообщили в УГИБДД.

Добавим, это уже не первое серьезное ДТП за минувшее утро. Например, во время непогоды на трассе Ростов - Ставрополь после аварии с грузовиком погибли 5-летняя девочка и 61-летний мужчина, еще одна женщина была госпитализирована. Также на трассе Ростов - Таганрог примерно в тот же временной период после столкновения «ГАЗели» и Mazda 6 пострадала 15-летняя девочка.

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Сейчас по факту случившегося начали следствие (подробности)