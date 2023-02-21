В Ростове двое детей погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец

Выходить на замерзшую поверхностью любых водоемов очень опасно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону 10-летний мальчик и 12-летняя девочка погибли после того, как провалились под лед на реке Мертвый Донец. Об этом утром 21 февраля сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

По данным экстренного ведомства, трагедия произошла в районе улицы Задонской вчера, около 21:20. Именно в это время в дежурную часть поступил звонок от сторожа лодочной станции. Мужчина увидел, как дети ушли под воду, и сразу же бросился звонить спасателям.

Поиски ребят вели водолазы службы спасения на водах. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции. В половину первого ночи тела школьников подняли на поверхность. Сейчас по факту случившегося уже проводятся следственные действия.

Жителям Дона напоминают: выходить на замерзшую поверхностью любых водоемов очень опасно. Лед иногда кажется довольно крепким, но это обманчивое впечатление. Взрослым следует как можно чаще напоминать детям о возможной угрозе.

Школьники и малыши разного возраста то и дело выходят играть к водоемам. Некоторых удается вовремя спасти, например, как ребят в Батайске или под Новочеркасском. Однако зимние забавы могут заканчиваться и более тяжелым исходом.

По данным МЧС, с начала 2023 года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий. Погибли 8 человек, из которых двое - дети, еще 13 человек удалось спасти.

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