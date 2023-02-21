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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 7:29

В Ростове двое детей погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец

Сейчас по факту случившегося начали следствие
Ангелина СКИБА
Выходить на замерзшую поверхностью любых водоемов очень опасно

Выходить на замерзшую поверхностью любых водоемов очень опасно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону 10-летний мальчик и 12-летняя девочка погибли после того, как провалились под лед на реке Мертвый Донец. Об этом утром 21 февраля сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

По данным экстренного ведомства, трагедия произошла в районе улицы Задонской вчера, около 21:20. Именно в это время в дежурную часть поступил звонок от сторожа лодочной станции. Мужчина увидел, как дети ушли под воду, и сразу же бросился звонить спасателям.

Поиски ребят вели водолазы службы спасения на водах. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции. В половину первого ночи тела школьников подняли на поверхность. Сейчас по факту случившегося уже проводятся следственные действия.

Жителям Дона напоминают: выходить на замерзшую поверхностью любых водоемов очень опасно. Лед иногда кажется довольно крепким, но это обманчивое впечатление. Взрослым следует как можно чаще напоминать детям о возможной угрозе.

Школьники и малыши разного возраста то и дело выходят играть к водоемам. Некоторых удается вовремя спасти, например, как ребят в Батайске или под Новочеркасском. Однако зимние забавы могут заканчиваться и более тяжелым исходом.

По данным МЧС, с начала 2023 года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий. Погибли 8 человек, из которых двое - дети, еще 13 человек удалось спасти.

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