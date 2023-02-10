Под Новочеркасском двое детей провалились под лед на реке Грушевке

Школьников с переохлаждением доставили в детскую больницу Новочеркасска. Фото: Олег УКЛАДОВ

Под Новочеркасском двое детей в возрасте 8 и 10 лет провалились под лед. ЧП случилось в Октябрьском районе Ростовской области 10 февраля.

Около 17 часов школьники гуляли недалеко от реки Грушевки в хуторе Яново-Грушевском. Ребята решили пройтись по замерзшему водоему, но лед оказался слишком тонким. Первым в воде оказался 8-летний Дима. Артем попытался помочь выбраться своему другу, но в итоге тоже упал в реку. Мальчики стали звать на помощь.

К счастью, поблизости оказались прохожие, которые вызвали спасателей. Они вытащили школьников из ледяной воды, посадили в машину и отвезли их в подразделение. Мальчиков укутали в теплые одеяла и напоили чаем. Отогрев ребят, их передали медикам. Школьников с переохлаждением доставили в детскую больницу Новочеркасска.

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