В Ростовской области жители Батайска спасли двух детей, провалившихся под лед

На помощь детям бросились сразу несколько человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области жители Батайска спасли двух детей, которые провалились под лед. Об этом сегодня, 13 декабря, рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам людей, все произошло днем на набережной около ЖК «Артемовский квартал». Ребята, по всей видимости, не подумали об опасности и вышли на тонкий, еще недостаточно окрепший, лед. Они успели отойти от берега, и после этого хрупкая преграда под их ногами треснула и распалась на части.

Мальчики почти полностью оказались в воде. К счастью, судя по видео с места происшествия, рядом были люди. На крики о помощи сбежались сразу несколько человек. Мужчины сразу же бросились к школьникам.

В итоге все закончилось хорошо, но сама история вызвала в сети целый шквал комментариев. Одни выразили негодование и напомнили о правилах безопасности, а другие отметили поступок мужчин, которые бросились в воду.

- Огромное уважение мужчинам, которые отправились на помощь, не все герои носят плащи. Очень хорошо, что детки оказались целы и невредимы. Родителям желаю терпения с такими проказниками, на лед, я думаю, они больше не пойдут, - написала одна из участниц обсуждения.

- Видно, что многие комментаторы еще не родители. Вероятно, детям объяснили правила безопасности и не раз, и не два. Но это же подростки. Парни захотели походить по льду, уверен, понимая, что это опасно. В таком возрасте не думаешь о том, что можно реально утонуть. Дай Бог здоровья детям и мужикам, которые их спасли, - добавил еще одни пользователь сети.

- С наступлением морозов много детей гуляют по замерзшей реке, на замечание взрослых не реагируют. Родители, поговорите с детьми, расскажите об опасности на льду, - попросили земляков жители Дона.

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