В 2023 году для молодежи Ростовской области собираются открыть «Центр истинных ценностей»

Помощь новому поколению созидателей поможет развитию региона в будущем Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2023 году для молодежи Ростовской области планируют открыть «Центр истинных ценностей». Об этом сегодня, 13 декабря, в рамках инвестиционного послания рассказал губернатор Василий Голубев.

- В следующем году откроем региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий. Будем учить и слушать молодежь, развивать взаимодействие научного и профессионального сообщества из различных креативных сфер - от архитектуры и промышленного дизайна до IT, музыки, кино, живописи и моды, - пояснил Василий Голубев.

Таким образом, речь идет об уникальной площадке, где будут сочетаться наука, искусство, творчество и бизнес.

- Инвестируя в новое поколение созидателей, мы будем менять наш регион и страну к лучшему, - подчеркнул Василий Голубев.

По словам главы региона, сегодня концепция «7 губернаторских И» - инновации, институты, инвестиции, индустриализация, инфраструктура, интеллект, инициатива - стала еще более актуальной.

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