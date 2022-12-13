В Ростовскую область будут привлекать специалистов из новых субъектов России

В регионе намерены создавать наиболее комфортные условия труда Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Ростовскую область будут привлекать на работу специалистов из новых субъектов России, а также из других стран. Приглашать намерены как отдельных людей, так и целые команды профессионалов. Об этом сегодня, 13 декабря, в рамках инвестиционного послания рассказал губернатор Василий Голубев.

- У нас сейчас есть все условия, чтобы обеспечить «умную» миграцию. Через Ростовскую область идут потоки образованных специалистов из новых субъектов РФ. Мы должны создать условия для того, чтобы им было выгодно оставаться для жизни и работы в нашем регионе, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона добавил, что создавать условия для комфортной деятельности должны не только финансированием, но и внедрением бережливых технологий.

Добавим, регистрируемая безработица на Дону сегодня составляет 0,5 %. Это, по словам губернатора, минимум за многие годы.

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