Губернатор заявил о положительной динамике в экономике Ростовской области в 2022 году

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

По итогам 2022 года в экономике Ростовской области ожидается положительная динамика. Такое заявление сегодня, 13 декабря, озвучил губернатор Василий Голубев в рамках ежегодного инвестиционного послания.

- По итогам уходящего года ключевые отрасли экономики - промышленность, сельское хозяйство, строительство, общепит - показали рост. Мы ожидаем положительную динамику по всем ключевым показателям социально-экономического развития региона. С 2023 года прогнозируют устойчивую динамику, - сказал Василий Голубев.

По словам главы региона, высоких результатов на Дону добились за счет «созданных ранее заделов и комплекса мер господдержки».

- Устойчивость экономики, спрос и логистика помогли сохранить деловую инвестиционную активность в Ростовской области, - добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев рассказал о готовности тракторного завода и моста через Ростовское море

Губернатор в сети подвел итоги сегодняшней рабочей поездки (подробности)