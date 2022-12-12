Василий Голубев рассказал о готовности тракторного завода и моста через Ростовское море

Новый тракторный завод в Ростове-на-Дону готов уже на 70 %. Фото: сайт правительства Ростовской области

Новый тракторный завод в Ростове-на-Дону готов уже на 70 %. Об этом 12 декабря по итогам рабочей поездки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Побывал сегодня на стройплощадке. Здесь будут выпускать до 5 тысяч машин в год, в том числе пять серий тракторов и несколько видов дорожно-коммунальных машин. Создадут 1850 рабочих мест. Это одно из трех крупных предприятий, которые сейчас строит компания, - написал Василий Голубев.

Донской глава добавил, что в Ростове создается еще и производство трансмиссий, а в Таганроге собираются выпускать коммунальную и сельхозтехнику. Все три завода должны начать работу в 2023 году.

Также губернатор осмотрел сегодня строящийся мост через Ростовское море. Этот объект обещают сдать в следующем году.

- Побывал на важном для ростовчан инфраструктурном объекте - новом мосту через Ростовское море. Он строится по решению правительства региона, с учетом обращений граждан. Работы здесь начались в октябре и ведутся без остановки. Мост решит транспортную проблему жителей Платовского района донской столицы, - пояснил глава региона.

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