Василий Голубев: новый мост через Ростовское море возводят строго по графику

Будущий мост будет двухполосным, с тротуарами для пешеходов. Фото: сайт правительства РО

Строительство моста через Ростовское море идет строго по графику. Об этом сегодня, 12 декабря, после выездной проверки сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Все идет в графике, основная нагрузка будет в следующем году. Общая стоимость объекта - более 900 млн рублей, это федеральные и региональные средства. Мост решает важную социальную проблему по развитию Платовского микрорайона и территории за этим микрорайоном, - рассказал Василий Голубев.

Речь идет о переправе, которая будет проходить по трассе регионального значения «Дон» - Камышеваха - Ростов–на–Дону. К этому проекту приступили в октябре 2022 года. Строители должны возвести переход протяженностью 1,4 км. На месте уже выполнили перекладку инженерных коммуникаций и собрали временный мост через Ростовское море.

Добавим, будущий мост будет двухполосным, с тротуарами для пешеходов. Конструкция рассчитана на проезд большегрузного транспорта весом до 100 тонн.

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