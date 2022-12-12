Нового собственника кинотеатра «Юбилейный» в Ростове пока держат в секрете

Сейчас строительство объекта продолжается. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове основной акционер вышел из состава учредителей АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». При этом информацию о новом владельце пока держат в тайне. Ранее о решении прежнего инвестора на заседании коллегии рассказал и.о. замглавы администрации города Игорь Петров.

- В период с 2021 по 2022 год было реализовано два пакета акций, один из которых относился к «Юбилейному». Сейчас в рамках нарушения сроков взыскали с ООО «Солнечный круг» штраф за нарушение сроков. Более того, мы выяснили, что инвестор реализовал пакет акций физлицам. Он вышел из инвестдоговора, не имея на это прав. Будем разбираться с этим детально, - сообщил Игорь Петров.

При этом, по словам чиновника, строительство продолжается, и власти в рамках договора могут контролировать проект.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что администрация Ростова передала 25% акций владельцу, который сейчас внезапно вышел из договора. Еще раньше, в 2018 году, суд потребовал достроить кинотеатр «Юбилейный». Тогда администрация и торговая сеть обменялись исками. Истцы настаивали на возобновлении работ, а ответчик заявлял, что контракт давно закончился.

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