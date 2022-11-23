В Ростове инвестора кинотеатра «Юбилейный» обвинили в продаже акций этого объекта

Инвестор ремонтируемого кинотеатра «Юбилейный» нарушил инвестиционный договор, продав акции объекта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Инвестор кинотеатра «Юбилейный», компания «Солнечный круг», нарушил инвестиционный договор, продав акции этого объекта. Об этом на заседании коллегии в администрации Ростова рассказал и.о. главы администрации города по экономике Игорь Петров.

По его словам, инвестор не имел права реализовывать пакет акций, однако продал их физическим лицам. Ранее же руководство компании заявляло, что для достройки кинотеатра потребуется обладание полным пакетом акций.

Игорь Петров подчеркнул, что строительству кинотеатра продажа акций никаким образом не помешает. Но факт нарушения договора не может быть не замеченным, поэтому последует определенная реакция от администрации.

Напомним, инвестор пообещал закончить реконструкцию кинотеатра «Юбилейный» до конца 2022 года.

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