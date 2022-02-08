Реконструкцию кинотеатра "Юбилейный" планируют закончить до конца года

В Ростове реконструкция кинотеатра "Юбилейный" будет окончена до конца года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове подрядчик пообещал закончить реконструкцию кинотеатра "Юбилейный" до конца нынешнего года. Об этом во во время доклада об итогах работы департамента имущественно-земельных отношений сообщил его глава Александр Безбородых.

В настоящее время работы по реконструкции ведет компания «Солнечный круг». Стоит отметить, что она является мажоритарным акционером АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Это акционерное общество было специально создано для проведения реконструкции кинотеатра.

В конце минувшего года городская администрация, после просьбы инвестора, приняла решение продать ему свою часть акций. Такая махинация была необходима для окончания работ по реконструкции.

- Чтобы привлечь туда заёмные финансовые средства. Поэтому мы выставили свой пакет акций на торги и он был реализован, - сообщил Александр Безбородых.

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Предварительно, администрации принадлежит 25% акций.