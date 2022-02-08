Ростовский директор ДИЗО Александр Безбородых ушел в отставку

Алексей Логвиненко поддержал отставку директора ДИЗО Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове подал в отставку глава департамента имущественно-земельных отношений Александр Безбородых. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко не стал возражать против отставки чиновника и принял его заявление.

- С 9 февраля исполняющей обязанности главы департамента имущественно-земельных отношений назначена заместитель директора ДИЗО города Надежда Лунгова, - уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что Александр Безбородых находился на этой должности с ноября 2019 года.

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