Власти Ростова планируют продать свою долю в кинотеатре «Юбилейный»

В 2018 году суд обязал инвестора достроить кинотеатр «Юбилейный». Фото: сайт администрации Ростова

Власти Ростова планируют продать свою долю в АО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный». Об этом стало известно сегодня, 26 ноября.

Предварительно, у департамента имущественно-земельных отношений есть 25% акций. Их собираются передать новому владельцу за 41,4 млн рублей. Известно также, что остальные 75% акций находятся в собственности предпринимателя, которой принадлежит известная торговая сеть.

Несколько лет назад, в 2018 году, суд обязал инвестора достроить кинотеатр «Юбилейный». Тогда власти города и торговая сеть обменялись исками. В администрации настаивали на возобновлении работ, а ответчик заявил, что контракт давно закончился. Причем за год до этого момента департамент экономики Ростова сообщил, что инвестор не может выполнить проект из-за нехватки 80 млн рублей.

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В ответ тот утверждает, что и так ведет строительные работы, несмотря на закончившийся два года назад контракт (подробности)