5-летняя девочка и мужчина погибли в ДТП с грузовиком под Ростовом-на-Дону

Ford Transit на полном ходу врезался в Mercedes. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли 61-летний водитель иномарки и его 5-летняя пассажирка. Еще одну пострадавшую, женщину 36 лет, увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, трагедия произошла 21 февраля около 8:17 на трассе Ростов - Ставрополь. Предварительно, 30-летний водитель Ford Transit во время непогоды не придерживался безопасной скорости. Мужчина не справился с управлением, оказался на встречной полосе и врезался в Mercedes.

Судя по фотографии с места происшествия, после столкновения капот легковушки был полностью смят, слетела передняя часть кабины у грузовика.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции. Всех водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения. Особенно осторожными нужно быть в непогоду на скользкой дороге. Напомним, завтра 22 февраля, в Ростовской области снова ожидаются осадки с мокрыми снегом и сильный ветер.

Добавим, ранее на трассе Ростов - Таганрог в аварии пострадала 15-летняя девочка. В этом случае столкнулись «ГАЗель» и Mazda 6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове двое детей погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец

Сейчас по факту случившегося начали следствие (подробности)