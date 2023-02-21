15-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области

Авария произошла на территории Неклиновского района Фото: Олег УКЛАДОВ

21 февраля в Ростовской области в ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

- Юной пассажирке потребовалась разовая медицинская помощь. Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, около 6 утра на территории Неклиновского района 41-летний водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Mazda 6.

Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными, особенно в непогоду. В ближайшие два дня в регионе прогнозируют осадки с мокрым снегом, сильный ветер и гололедицу.

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Сейчас по факту случившегося начали следствие (подробности)