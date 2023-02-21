15-летняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Ростовской области

Авария произошла на территории Неклиновского района
Фото: Олег УКЛАДОВ
21 февраля в Ростовской области в ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.
- Юной пассажирке потребовалась разовая медицинская помощь. Сейчас обстоятельства случившегося уже выясняют сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, около 6 утра на территории Неклиновского района 41-летний водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку Mazda 6.
Донским автолюбителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными и осторожными, особенно в непогоду. В ближайшие два дня в регионе прогнозируют осадки с мокрым снегом, сильный ветер и гололедицу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове двое детей погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец
Сейчас по факту случившегося начали следствие (подробности)